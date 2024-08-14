台南5死惡火長女倖存！市府成立「教育基金」　區公所公布善款帳號

記者吳世龍、陳韻如／台南報導

台南六甲區珊瑚路一處農機行昨(13日)一場大火，造成陳姓一家6口僅剩出國舞蹈演出的13歲長女獨活。稍早，立委林俊憲前往殯儀館上香致意，並表示事長黃偉哲將替陳家大女兒成立教育基金，讓她未來的求學過程不用再煩惱。另外，六甲區公所也公布了家屬所提供的長女郵局捐款帳號，希望能「讓小孩未來生活與求學過程能無虞。」

▲台南惡火5死，立委林俊憲到殯儀館上香致意 。（圖／記者吳世龍攝）

這起火警發生在昨天凌晨2時36分，45歲陳姓屋主經營農機行，從事農機具買賣、維修，與妻子伍女(38歲)結婚後育有2子、2女，火警發生當下，因出入口遭到雜物堵死，屋內也擺滿農機具，造成逃生困難，再加上屋內有樓梯、天井，造成煙囪效應，5人無法向下逃生，最終受困3樓鐵皮屋後方曬衣間，不幸葬身火窟，全家僅有跟隨舞團前往義大利演出的長女逃過一劫。

目前5名死者的簡易靈堂已布置完成，而家屬稍早也於現場折蓮花，透過畫面也可以看到，家屬神情哀傷，場面相當哀戚。

另外立委林俊憲赴殯儀館上香致意，離開時他神情凝重接受訪問，表示他到場之前已有先與市長黃偉哲通過電話，市長也指示後續要替陳家大女兒成立教育基金，希望讓她未來的求學過程，不用再為金錢煩惱。

此外，六甲區公所也於臉書發文表示，案發後各界善心人士善款湧入，目前已有50多萬元的捐款，另外還有許多善心人士來電要捐贈，家屬表示感謝社會的善舉，也委託區公所公布小孩郵局帳號，並請社會局協助信託讓小孩未來生活與求學過程能無虞。