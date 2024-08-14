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金融時報：晶片製造業人力短缺危機　恐阻礙AI發展

▲台積電，半導體。（圖／路透社）

▲全球晶片廠想辦法擴大製造產能，但恐將出現缺工程師、技師的危機。（圖／路透社）

文／中央社

英國「金融時報」（Financial Times）報導，人工智慧（AI）熱潮正需要相關晶片產量支援，但要提高晶片產能，目前卻只見砸錢擴廠來因應，卻忽略最大阻礙來自人力短缺危機。

報導指出，世界最大晶片製造商、也是驅動AI革命晶片的代工廠台積電，7月營收年增近45%至79億美元（約新台幣2563億元），拜AI晶片需求維持強勁之賜。儘管如此，近幾個月AI類股卻走勢震盪，引發投資人越來越謹慎看待台積電這類企業面臨的風險。

目前檯面上較多人提及的風險，從台灣地震、台海兩岸關係到更大範圍的地緣政治緊張。但有個同樣重要卻較少人討論的風險，那就是眼看將出現的工程師和技師短缺危機。

直到現在主流想法仍認為，只要有錢就能擴大晶片製造產能。因此當2020年初開始出現全球晶片短缺，多國政府的因應方式，是投入數以十億計美元資金協助業者擴大產能，並以能在各自境內生產為佳。台積電也因此持續將其在美國、德國和日本的半導體工廠擴大。

其中美國是過去這段期間最積極擴大晶片產能的國家之一，5年內規劃投資規模估計達到2500億餘美元。但到了現在卻發現，單靠現金解決晶片製造產能有其限度。

因為問題在於，打造一座晶片廠不像到另個國家設一座新的手機組裝廠那樣簡單，後者可以很快招募到當地勞工並迅速訓練完成。晶片廠需要有科學和工程等碩博士學歷的高技能人才來運作，甚至建廠也需要專門技工。

根據全球管理顧問公司麥肯錫（McKinsey）分析，對美國晶片業的大筆投資和隨之而來的建設，意味除了在相關建築部分會出現新職缺，還需要雇用16萬多名工程和技術支援人員。

然而，目前每年只有約1500名工程師投入美國晶片產業，技師甚至更缺，每年僅約1000名新員加入，遠不足以供應預估未來5年將達到的7萬5000名人力需求。

麥肯錫指出，美國晶片製造業人力已自2000年時的高峰銳減43%，按照目前萎縮速度，預計到了2029年，美國晶片業短少的工程師和技師恐將高達14萬6000名。

至於在國際晶片大廠三星（Samsung）的母國韓國，晶片業自2022年起就已面臨人力不足；且據業界估計，到了2031年短缺將達到5萬6000人。

另個問題是人口發展趨勢。台積電和三星各自主要人力基地台灣和韓國，雙雙正面臨人口持續減少，兩國自2012年以來高等教育入學人數連年下降，但目前全球8成多的晶片靠台韓代工製造。

儘管台積電正在美國亞利桑那州設廠，但人力缺口已導致投產日期延後。據報建廠所需的2200名工人，約半數還得靠台積電從台灣招募過來。且文化差異使得聘雇當地人力難度更高。

由於1座晶片廠要花費近300億美元（約新台幣9717億元）建造，因此若要符合成本，工廠有必要1天24小時、1週7天不停運作。台積電創辦人張忠謀便曾指出，若有1台機器凌晨1點故障，在美國要等到隔天上午才有人修，但在台灣凌晨2點就會修好。這反映出若要在其他國家複製台灣的工作文化，可能會有難度。

那麼可否仰賴AI來製造晶片？目前AI的確能幫助晶片設計、測試及加速研發，但跨到實體製造又是完全另個問題，因為需要有經驗的工程師來操作機械，短期內很可能無法靠AI來解決。

文章最後示警，企業難以招募到足夠高技能和高資歷人才，這並非不尋常；但對晶片產業而言，人力短缺問題卻正朝向危險程度擴大。

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