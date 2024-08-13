台南農機行惡火5死！1樓一片焦黑畫面曝　出入口堆滿雜物難逃生

▲台南市六甲區農機行火警，1樓堆滿雜物以及機具。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、林東良、劉人豪／台南報導

台南市六甲區珊瑚路一處農機行，今（13日）凌晨2時36分許傳出火警，屋內陳姓一家5人逃生不及罹難。初判起火點在1樓，由於出入口堆滿雜物無法逃生，警消撲滅火勢後，1樓雜物、機具全被燒到焦黑的畫面也曝光。

▲初判起火點在1樓，一家人從2樓往上逃到3樓的鐵皮屋。（圖／記者林東良翻攝）

警消調查，45歲的陳姓屋主專營農機具買賣、維修，因此一樓堆放許多雜物，初判起火點就在1樓，根據現場平面圖，一家5人原本在2樓，因1樓起火加上堆滿雜物，導致無法從1樓逃生，火勢從天井往上延燒，5人只好往上逃到3樓，並且躲在鐵皮屋後側的曬衣間，義消趕抵時，有聽見陳家人呼救聲、小孩哭聲，甚至在加蓋鐵皮屋的鐵窗外，有摸到受困者的手，但因鐵窗焊死、溫度過高，只得先行撤退，不料，最後卻因火勢過盛無法救援，陳家一家五口命喪火窟。

▲1樓的雜物以及機具全被燒到焦黑。（圖／記者吳世龍攝，下同）

警消撲滅火勢、灑水降溫後，在3樓鐵皮屋後側的曬衣間內找到陳男、38歲伍姓妻子、18歲長子、15歲次子、8歲小女兒，均已不幸罹難。而從1樓的現況照可看到，出入口堆放置物架，地上也放滿雜物以及機具，火警後被燒到焦黑，能行走的空間並不大，僅約1個人能通過。