快訊／板橋車站女子落軌！遭自強號撞上　「右手斷肢」搶救不治

▲板橋車站女子落軌遭撞，送醫搶救不治。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

台鐵板橋車站今(13日)中午12時許驚傳旅客落軌，遭到123次自強號撞上！警消獲報到場，發現落軌民眾為一名女子，被救出時仍有呼吸心跳，但意識模糊，且右手斷肢，緊急送往亞東醫院搶救，但仍不幸宣告不治。目前台鐵板橋=萬華間改西正線單線行車，至於詳細事發原因仍待調查釐清。

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