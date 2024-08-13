2050年男性癌症死亡數增93%！　研究曝「1族群」增117％

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2050年男性癌症死亡數增93%！　研究：65歲以上增117％

▲▼醫院,病床,住院,醫師,護士,護理師,急診,病患,患者。（圖／CFP）

▲最新研究指出，男性罹患癌症與罹癌死亡數到了2050年將大幅增加。示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

最新研究指出，男性罹患癌症與罹癌死亡數到了2050年將大幅增加，尤其65歲以上的男性族群增幅最大，將增加117％。

根據CNN報導，學術期刊《Cancer》刊登的最新研究，分析了2022年在185個國家和地區的30種癌症病例和死亡人數，並對2050年做出預測。結果顯示，男性罹癌數量將從2022年的1030萬例，激增至2050年的1900萬例，增幅高達84%。

癌症死亡人數也將從2022年的540萬人，攀升至2050年的1050萬人，增幅高達93%；其中，65歲以上男性的死亡人數將暴增117%。

▲▼菸,抽菸,吸菸。（圖／CFP）

▲目前的研究已顯示，男性罹患癌症的風險已經超過女性，而吸菸和飲酒的行為是男性罹癌的主要因素。（圖／CFP）

研究指出，收入和預期壽命較低的國家，男性癌症死亡人數的增幅會更大，「非洲和東地中海地區的癌症新發病例和死亡人數，在2022年至2050年間將增加2.5倍，歐洲的增幅預計僅為一半。」

事實上，目前的研究已顯示，男性罹患癌症的風險已經超過女性，而吸菸和飲酒的行為是男性罹癌的主要因素。此外，男性在職場上接觸致癌物質的機會也較高，男性通常對參與癌症篩檢計畫的意願較低。

研究人員預測，到了2050年，肺癌仍男性最常見且最致命的癌症類型；而增加最多的癌症類型預計將是間皮瘤（mesothelioma），而致死率最高的可能是攝護腺癌（prostate cancer）。

美國癌症協會（American Cancer Society）在今年初的報告指出，人口增長和高齡化是全球癌症病例增加的關鍵原因；2022年全球人口數量為80億人，預計在2025年將增加至97億人。

美國癌症協會首席科學官達胡特（William Dahut）表示，若全球吸菸和肥胖症人數持續增加，再加上其他癌症風險因素，預測數字可能會更高，尤其是在低收入國家。

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