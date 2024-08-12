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屏東消防局屏二分隊車禍救援訓練　專注4大科目救援技能

▲消防局屏二分隊於本週舉辦了一場車禍救援訓練 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲消防局屏二分隊於本週舉辦了一場車禍救援訓練 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為了提升救援人員在車禍現場的應變能力與專業技能，消防局屏二分隊於本週舉辦了一場車禍救援訓練，專注於車底脫困、空間開創、傷者夾困處置及小貨車車禍救援四大科目，這次訓練來自第一大隊各消防隊的救援人員參加，並由資深專家授課，旨在強化實戰經驗，提升救援效率。

▲消防局屏二分隊於本週舉辦了一場車禍救援訓練 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲消防局屏二分隊於本週舉辦了一場車禍救援訓練 。（圖／記者陳崑福翻攝）

在車禍現場，車輛翻覆或壓住傷者的情況時有發生，訓練中，參訓人員學習了如何使用液壓工具進行車底快速脫困，並模擬了多種現場情境，專家強調，快速反應與正確的技巧是救援成功的關鍵，透過實際操作，救援人員不僅掌握了工具的使用方法，還增強了團隊合作的默契。

傷者夾困處置是這次訓練的重點之一，車禍救援的實際案件中，傷患往往會因為撞擊車體的變形而遭受夾困，救援人員學習了如何評估傷者的情況，並運用適當的技術進行安全救援。

訓練中，專家示範了車內傷者多種夾困情況下的處置方法，包括使用撬棍、油壓撐開器以及highlift等工具，參訓者在模擬的緊急情況中進行實操，並接受專業指導，確保在真實情況下能夠迅速而有效地救出因車體變形而被夾困的傷者。

屏二分隊長表示，未來將持續舉辦類似的訓練，以應對日益複雜的交通事故挑戰，確保每一位市民的安全，透過這樣的專業訓練，救援人員將能在關鍵時刻發揮更大的作用，為每一位傷者帶來希望與救援。

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