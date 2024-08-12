垃圾山塌了！烏干達19人死亡　5名孩童活埋

▲烏干達垃圾山坍方釀19死。（圖／路透社，下同）

文／中央社

烏干達高層官員今天表示，首都康培拉（Kampala）一座大型垃圾掩埋場發生坍方事件，已確認19人喪生，包括5名孩童在內。市長先前才警告，垃圾山可能發生災難。

當地媒體指出，康培拉北部基提茲地區（Kiteezi）豪雨過後，導致昨天垃圾山坍方，民眾、房屋和牲畜都被掩埋在垃圾堆裡。

烏干達總統穆塞維尼（Yoweri Museveni）表示，他已指示軍方特種部隊協助搜救，並要了解究竟何人准許民眾居住在這樣「潛在有害、具危險性的垃圾堆」附近。

地區專員恩迪德（Yasin Ndide）在視察災難現場後告訴法新社說，目前死亡人數為19人，包括5名孩童。

他說：「救援任務仍在進行中，但想要再找到倖存者恐希望渺茫。」又說地方當局正為受災者搭建臨時避難所。

恩迪德將傷亡歸咎於當地民眾違規越過圍欄，並搭建違章建築居住。 康培拉市警察局發言人翁揚戈（Patrick Onyango）稍早告訴法新社，已找到14具屍體，並估計當地約有1000人流離失所。警方正與其他政府機構、社區領袖協力合作，研究如何幫助受災者。

康培拉市長盧瓦戈（Erias Lukwago）表示：「可能還有很多、很多人被埋在垃圾山中，救援行動持續進行。」 盧瓦戈昨天才對這座垃圾掩埋場的安全表示疑慮。垃圾山占地14公頃，建於1996年，接收康培拉各地幾乎所有垃圾。