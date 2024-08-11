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林郁婷國小「嬰兒肥圓臉」照曝光！網笑虧：拳頭正在路上

▲▼ 。（圖／）

▲林郁婷摘下台灣拳擊史上首面奧運金牌。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

「台灣拳后」林郁婷不畏惡意中傷，11日在巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌戰中，以5比0完勝對手，成功奪下金牌。對此，全台民眾都為之感動，林郁婷的母校新北市鶯歌國小也在臉書上恭賀這位台灣之光，更悄悄曝光林郁婷小學時的青澀照，網友看了則笑說「郁婷：誰發的？拳頭正在路上。」

鶯歌國小11日在臉書恭賀林郁婷，寫下「林郁婷係金ㄟ，再次恭喜我們的林郁婷獲得2024奧運，拳擊女子57公斤級金牌，聽到國旗歌再度響起眼眶都濕了」，更稱林郁婷為「鶯小之光、新北之光、台灣之光」。

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事實上，鶯歌國小早在5日就悄悄曝光林郁婷小學時的青澀照，可看到林郁婷一樣留著帥氣短髮，戴著圓框眼鏡，配上紫色報童帽，臉上掛著靦腆的笑容。

林郁婷小學時的青澀照。（圖／臉書　鶯歌國小）

▲林郁婷小學時的青澀照。（圖／臉書　鶯歌國小）

此照一出，便掀起熱議，有網友在Threads上笑說，「郁婷：誰發的？拳頭正在路上」、「如果我的國小把我畢業照公諸於世，我應該會衝去學校把教務處掀了！」「直接被母校擊倒，噹噹噹！」

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