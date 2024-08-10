結合山林協會傳承泰雅狩獵文化！　原鄉和平國中11師生夜獵　

記者李陳信得／台中報導

台中市和平國中事實踐泰雅文化課程的學校，今年首次與部落在去年成立的PKLAHANG RRGYAX SSQULIQ（人人守護山林）協會，是臺中地區第一個以泰雅族語命名的狩獵自主管理組織，利用暑期夜間召集7位獵人，帶領和平國中11位師生，進入南勢部落傳統獵場夜間狩獵，並傳承符合泰雅Gaga的獵人規範。

▲▼和平國中與部落山林守護協會實際夜間入山傳承泰雅狩獵文化規範。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

校長葉天喜說，和平國中實踐泰雅文化課程5年多，師生共同學習狩獵文化素養，常常輔以戶外教育的漁獵實作，是學生向部落深刻學習的管道。趁著暑期輔導期間，和平國中與人人守護山林協會規劃了這次校外教學，晚間獵人們與師生在學校集合，經過勤前教育並誠心祈禱後，一起懷著敬畏山林的心情出發。男生們分兩組上山狩獵，女生們則遵守泰雅Gaga傳統，不進山林狩獵，待在部落NANUSA納奴薩莊園傳統家屋烹煮點心等候，體會早期日落前煮好晚餐，和清晨醒後就開始織布的家庭分工生活。

這次活動於當天晚上11時結束，4小時內獵獲飛鼠及2隻山羌，滿載而歸，然後由和平國中老師們載送學生平安返家。部落族人是和平國中協力推動泰雅文化的重要夥伴，也為台灣保育原鄉山林熱心付出，運用傳統知識保育環境，除彰顯原住民族狩獵傳統文化對生態環境的正向影響，並教育更多人一起守護山林。