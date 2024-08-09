陳詩媛「管制區接機」挨轟高調道歉　王齊麟35字心疼發聲

記者柯沛辰／綜合報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋奪金凱旋，7日返台掀起一陣旋風。王齊麟女友、樂天女孩「十元」陳詩媛到場接機，不料因進入管制區引發爭議。對此，陳詩媛9日發文道歉，而王齊麟也自責表示「好心疼」。

陳詩媛9日在Threads上發文道歉，稱當時進入管制區，是因為王齊麟說想要第一個看到她，加上媒體聯訪是在外頭，讓她以為王去拿行李、兩人一起走的那段路，不會是媒體拍攝的重點，所以才主動靠近，之後到了預訂的採訪地點，她就完全沒再靠近男友。

陳詩媛坦言，她其實不太了解整件事的流程是如何運作，也是第一次經歷這種事，沒有什麼面對媒體的經驗，所以思慮不周、處理得不夠圓滿，這部分她很抱歉，也很抱歉占用版面跟資源，盼望外界不要再浪費時間放大檢討她的每個行為。

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陳詩媛表示，如果真的別有居心想搏版面，「會搞成這樣嗎？」，之所以有媒體到場，是因為有發採訪通知給前幾日不斷詢問的幾家媒體，答應做個小採訪，不料到了現場直接被包圍，「當時他們還要我在奧運背板前受訪，我們一直拒絕，希望大家也有看到這一面。」

▲王齊麟與女友陳詩媛在接機現場甜蜜放閃。（圖／記者黃彥傑翻攝）

至於網友批評她發出男方的那些奧運特輯、衛冕冠軍與金牌的合照、事先公布王齊麟新搭檔等，陳詩媛也澄清，「那些影片其實都是奧運出發前拍的，就連新搭檔的都是好久以前拍好的，當時只是希望可以藉由影片讓大家看到選手的另一面。」

對此，王齊麟稍早也在Threads上回應女友，「辛苦你了，為了滿足我下飛機想第一眼見到你的願望，讓你承受了這麼多壓力，好心疼。」

體育署8日表示，本屆巴黎奧運羽球男雙衛冕金牌實屬不易，應金牌選手王齊麟親友提出進管制區接機需求進行安排。體育署另有詢問李洋父親，是否有進管制區接機需求？李洋表示，父親尚未回國，且無進入管制區接機需求，因此體育署最後協助王齊麟親友（女友及經紀人）向航警局申請進入管制區。

▼陳詩媛發文道歉，王齊麟則在下方回應「好心疼」。（圖／翻攝自threads）