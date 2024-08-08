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妻將臨盆夫罹癌轉移淋巴　39歲男抗癌成功！喜迎二寶歡度父親節

▲妻將臨盆他卻罹癌轉移淋巴，台中39歲男抗癌成功喜迎二寶＋父親節。（圖／台中榮總提供）

▲39歲蔣先生抗癌成功，今年5月與妻子喜迎2寶，今天也回到醫院慶祝父親節。（圖／台中榮總提供）

記者游瓊華／台中報導

衛福部調查，大腸癌在國人十大癌症發生率排名第二，每年新診斷個案約1.6萬人，等同於每32分左右就有1人被診斷是大腸癌。一名39歲的蔣先生今年2月因血便就醫，卻被診斷為第三期大腸癌且已轉移淋巴，當時妻子已懷孕近7個月，為了太太與孩子，他決定接受達文西手術治癒，現接受化療中。兩人也在5月份喜迎二寶，今天台中榮總醫院舉辦記者會，一起幫蔣先生慶祝父親節。

除了蔣先生，台中榮總今天也邀請其他3名同樣罹患大腸癌的男性病友，一同慶祝父親節，4人都接受了達文西手術且治癒，呼籲平日辛勞的爸爸們重視身體健康。

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台中榮總大腸直腸外科科主任蔣鋒帆表示，中榮大腸直腸外科團隊今年6月至美國大腸直腸外科醫學會（ASCRS）發表研究成果，發現接受達文西手術的患者，結合術後加速康復（ERAS）方案，術後併發症發生率顯著降低，存活率均優於接受傳統腹腔鏡手術病患。

▲妻將臨盆他卻罹癌轉移淋巴，台中39歲男抗癌成功喜迎二寶＋父親節。（圖／台中榮總提供）

▲台中榮總大腸直腸外科醫師黃俋霖呼籲，國人每10萬人就有38.4人發生大腸癌，定期篩檢才能「腸」保健康。（圖／台中榮總提供）

台中榮總大腸直腸外科醫師林昌霖解釋，無論是早期還是第三期的腸癌患者，中榮團隊執行達文西手術結合ERAS方案，平均術後住院天數4.97天，相較於腹腔鏡加上ERAS的病人平均住院天數減少3天；比單純使用腹腔鏡手術病人平均住院天數減少6天。手術前後不需禁食，術後不需使用鼻胃管與引流管，大幅減輕手術相關不適，且達文西手術患者的復發率比腹腔鏡手術患者減少了9到15%。

林昌霖也補充，自2023年3月起，直腸癌達文西手術費部分項目已納入健保，未來大腸癌手術費也將開放健保，讓更多患者受益。但提醒民眾，沒有症狀不代表就不會罹癌，適當和即時的篩檢才能早期發現，掌握治療先機，目前大腸直腸癌第1、2期治癒近8成，第3期也有約7成的治癒率。

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