嘉義空軍基地8／10登場　F16V、幻象及IDF三主力戰機飆戰技

▲▼ 空軍嘉義基地8/6預校，F16等三大主力戰機現場展出還有空中戰技表演。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

空軍嘉義基地8/10將舉行營區開放，現場除了軍武展示還有百攤美食，8/6、8/8提前進行全兵力預校，由AT-3教練機、IDF戰機、幻象2000戰機及F16V戰機及UH-60M黑鷹直升機進行戰場搜救展演，動態展驗展現空軍防空及救護能量，可惜8日天空不作美現場略下小雨，取消雷虎小組特技表演，但仍有經國IDF戰機搭配幻象2000及嘉義基地主場戰績的F-16V等3主力戰機實施多項戰術動作。

▲經國號IDF現身空軍嘉義基地預校 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義基地8日預校活動開始天空略帶小雨，因此原定飛虎小組特技表演取消演出，仍由空軍樂隊、三軍人型氣偶表演拉開序幕，緊接由經國IDF戰機「低空副翼滾」、「最大攻角」、「副翼滾」、「9G小轉彎」、「戰術拉升」等科目；隨後由幻象2000-5戰機進行「低空近音速衝場」、「鑽升連續快滾」、「ROCK AND ROLL」，以及主場戰機的F-16帶來「最大推力起飛及副翼滾」、「倒飛」、「四點滾」、「連續滾」、「9G轉彎」、「斜觔斗」、「重飛戰術拉升」及「副翼滾加入三邊」等。

▲幻象2000戰機現身空軍嘉義基地預校 。（圖／記者翁伊森攝）

最後由UH-60M黑鷹直升機進行戰場搜救展演，只見救護積極景接機交互盤旋後，垂降回收手將地面需救助對象救回，穩定的機身展現空軍救護能量，這也是UH-60M首次在營區開放執行戰搜展演。

▲UH-60M黑鷹直升機進行戰場搜救展演 。（圖／記者翁伊森攝）

現場除了空中動態科目，現場還有地面靜態裝備陳列，計有F-16、IDF、幻象2000-5、UH-60M、S-70C反潛直升機、EC-225超級美洲獅直升機、P-3C反潛機、C-130H運輸機、E-2K預警機、AT-3教練機、T-34教練機、BH-1900查核機、AJT勇鷹高教機、AH-1W超眼鏡蛇攻擊直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、銳鳶無人機等。

陸用裝備包括愛國者三型防空飛彈、20機砲、M60A3戰車、車載劍一、麻雀飛彈車、雲豹甲車、三五快砲、M110自走砲、M109自走砲、通信指管車、多功能工兵車等。