男遊大雪山返程突呼吸困難　妻緊急求救！警開道火速送醫

▲男子與家人遊大雪山突感呼吸困難，員警獲報立即趕往給予氧氣，並立即送醫救治。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市豐原區一名年約55歲的陳姓男子昨（6）日與家人前往大雪山遊樂中心旅遊踏青，當日下午4時許，陳男駕車返家途中突然感到身體不適，出現胃部疼痛、呼吸急促、頭痛及暈眩等症狀，遂在中專一線林道24公里賞鳥平台緊急停車，其妻子立刻撥打110請求警方協助。





和平警分局大棟派出所所長謝濬紘及警員沈耿立接獲報案後，立即通知119救護車前往協助。員警火速趕到現場，並拿出備用氧氣瓶供陳男使用，經過幾分鐘吸氧後，陳男雖稍有舒緩，但仍感身體不適，員警考量到山路遙遠，延誤就醫恐有危險，主動請求家屬同意，由警方代為駕駛陳男的車輛，並以警車開道，迅速下山與119救護車會合，將陳男火速送往署立豐原醫院就醫，所幸最終無大礙。家屬對員警的緊急協助表達了深深的感謝。





和平警分局長劉明興表示，警察的職責除了維護治安及交通順暢外，為民服務亦是重要的工作之一。民眾若有任何緊急情況，均可撥打110或前往派出所尋求協助，員警將竭盡所能提供幫助。目前正值暑假期間，不少遊客前來避暑。大雪山遊樂中心地處高海拔，氣溫變化劇烈，提醒民眾上山時應隨時注意身體狀況，若有不適應及時就醫。