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別慘叫了！LINE Keep將關閉　1招「無痛快速」發名片與梗圖

（圖／翻攝自LINE）

▲ LINE最實用「Keep」功能將在本月28日結束。（圖／翻攝自LINE）

圖文／CTWANT

知名通訊軟體LINE即將於8月28日關閉旗下極受歡迎的服務「LINE KEEP」，這項服務原本適用於快速永久備份聊天室內的檔案、照片。而由於LINE KEEP也有著快速分享到任何聊天室的功能，所以也被業務人員拿來儲存自己的名片，用於結識新客戶、交換LINE之後快速發送自己的名片圖片。而在官方關閉LINE KEEP後，難道就要用有著儲存時限的KEEP筆記嗎？其實不用，《CTWANT》經過實際測試後發現，只要找個朋友幫你開個群組，就可以透過群組的「相簿」與「記事本」功能，繼續做到「永久儲存」與「快速分享」兩個效果。

事前準備-開立群組

其實這方面就很簡單，民眾只需要隨便請一位朋友，事前跟他溝通好後，你就開設一個兩人群組，待群組成立後，你只需要請他離開群組，這樣你就可以一個人獨享使用群組的「相簿」與「記事本」功能。

開設完群組後，請朋友離開即可。（圖／廖梓翔攝）

▲開設完群組後，請朋友離開即可。（圖／CTWANT）

後續你也可以透過群組的「編輯群組」功能，將群組改成一個你習慣的名稱。《CTWANT》在這邊也給個建議，如果日後要做到「快速儲存」跟「快速分享」的話，建議民眾在取名時，名字的最前面輸入個阿拉伯數字的「0」，這樣在列表排序上，這個以「0」為首的群組就會列在群組的最前面，方便使用者找尋。

透過編輯群組功能，幫群組取個名字，建議最前面要加個數字「0」。（圖／廖梓翔攝）

▲透過編輯群組功能，幫群組取個名字，建議最前面要加個數字「0」。（圖／CTWANT）

因為如果加個數字0，在快速從其他聊天室、群組備份檔案到群組時，你設定好的群組會預設出現在第一個排序，連搜尋也不用。（圖／廖梓翔攝）

▲因為如果加個數字0，在快速從其他聊天室、群組備份檔案到群組時，你設定好的群組會預設出現在第一個排序，連搜尋也不用。（圖／CTWANT）

如何備份LINE KEEP內檔案

相信會覺得LINE KEEP關閉很痛苦的民眾，平時就是大量使用LINE KEEP的人，裡面儲存許多資料、照片也是件很正常的事情。而在開好群組後，使用者只要進入原本LINE KEEP的頁面中，將你想要備份的照片、影片選擇起來，接著將其透過「分享」的功能，傳送到你剛剛設立好的群組中。

從LINE KEEP中使用「傳送至聊天室」功能，將檔案備份到你設立好的群組。（圖／廖梓翔攝）

▲從LINE KEEP中使用「傳送至聊天室」功能，將檔案備份到你設立好的群組。（圖／CTWANT）

接下來切換到你設立好的群組，在剛剛收到的檔案中呼叫出功能表，將「圖片類型」檔案存放在「相簿」中，將影片類型的檔案選擇放在「記事本」中。過程中，你還可以將照片、影片分別設立資料夾，方便日後的取用。

第一次從群組的聊天室傳送圖片至相簿時，可以選擇創立新的相本。後續再度傳送時，就可以選擇要傳送到原本相本中，還是新增的相本。（圖／廖梓翔攝）

▲第一次從群組的聊天室傳送圖片至相簿時，可以選擇創立新的相本。後續再度傳送時，就可以選擇要傳送到原本相本中，還是新增的相本。（圖／CTWANT）

而要注意的是，如果你儲存在LINE KEEP中的是圖片、影片以外的「檔案」，比如Word、Excel、PDF或是PowerPoint簡報等等的話，目前還是無法「永久備份」在群組內的，使用者只能選擇要存放在Keep筆記中，但要注意，Keep筆記中是有存放時間限制的。

Keep筆記存放的檔案室有時間限制的，過期後無法讀取，也無法下載使用。（圖／廖梓翔攝）

▲Keep筆記存放的檔案室有時間限制的，過期後無法讀取，也無法下載使用。（圖／CTWANT）

如何快速分享群組內的檔案

不管是存放在群組相簿或是記事本內的檔案，使用者只要進入到「預覽」介面，呼叫功能表出來後，就可以看到一個「分享」的按鈕，這樣就可以將照片、圖片、影片等檔案，透過分享功能快速發送給你要給予檔案的目標。

進入到相簿中圖片的預覽頁面，就可以使用分享功能快速傳送檔案。（圖／廖梓翔攝）

▲進入到相簿中圖片的預覽頁面，就可以使用分享功能快速傳送檔案。（圖／CTWANT）

記事本中存放的影片也是如此，進入到預覽頁面，使用分享功能快速傳送檔案。（圖／廖梓翔攝）

▲記事本中存放的影片也是如此，進入到預覽頁面，使用分享功能快速傳送檔案。（圖／CTWANT）

當然也別看這項功能好像是專門針對要發送名片的業務員打造，如果你平時有蒐集梗圖的習慣，甚至是熱愛使用各種梗圖來突襲朋友、群組的聊天過程的話。你也可以在剛設立的群組中上傳你所收集的梗圖，接著透過相同分享功能，用你的梗圖去攻擊大家。

弄個專門儲存梗圖的群組相簿，未來更方便使用。（圖／廖梓翔攝）

▲弄個專門儲存梗圖的群組相簿，未來更方便使用。（圖／CTWANT）

整體而言，這套做法唯一最缺憾的，就是無法儲存圖片、影片以外的檔案，面對上班族時常要傳送、存放大量文書檔案（Word、Excel、PDF或是PowerPoint簡報等等），還是有所缺憾。如果使用者真的有這方面的需求，又需要做到能夠「永久儲存」與「快速分享」的功能的話，也可以研究一下通訊軟體Telegram的「頻道」功能，透過TG的頻道功能，就可以快速分享檔案到LINE裡面，而且是不限制檔案類型。

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