值班人員沒看到！林口P07污水揚水站污水溢流　重罰廠商10萬

▲晚上10點42分抽水機跳脫當機。（圖／新北市政府提供）

記者黃聖庭／新北報導

林口P07污水揚水站5日深夜突然發生一台抽水機無預警跳脫當機，僅剩一台抽水機運轉，適逢民眾用水尖峰期間，無法即時輸送污水至林口水資源回收中心處理，造成短暫溢流至林口溪上游，雖經代操作廠商人員趕至現場復歸後恢復正常，惟仍發生溢流情形，除環保單位罰款外，水利局將依契約裁罰最高罰款10萬元。

水利局表示，林口P07揚水站於民國86年興建，目前委託民間廠商代為操作，本次溢流事件經調查電腦紀錄顯示，5日晚上10點42分發生1號抽水機疑似因負載過大造成機組跳脫當機，僅剩一台抽水機運轉，無法將污水全數輸送至水資中心處理，污水於抽水井內慢慢雍高，於晚上11點20分左右超出溢流管線高程而溢流至林口溪上游大排，經接獲通報後操作人員立即至現場檢查並重新復歸，於6日上午零時10分，污水不再溢流至林口溪上游大排。

水利局說明，本次是抽水機跳脫但值班人員未注意電腦訊息，未能及時因應，造成溢流事件，屬單一事件，與剛完成之壓力管線更新無關，本次溢流至林口溪之污水皆屬純有機物生活污水，不含重金屬及有毒物質，溢流污水並不會傷害農作物及水中生物，惟代操廠商未能於第一時間反應修復，造成污水溢流，將依契約將裁處最高罰款10萬元，另水利局也會檢討相關人員督導責任，並加強對廠商稽核及管理。

水利局局長宋德仁說，林口P07揚水站抽水機組己逾12年，本次配合南勢國中建校已研議採共融設計，將控制系統及抽水機組汰換更新，並於113年7月底完成設計，汰換經費約2500萬元，預計113年底前可完成招標，完工後可提升揚水站效能及提升操作穩定度，確保污水輸送功能。