力挺林郁婷！　國際奧會：國際拳總「檢驗不合理」

▲林郁婷在奧運女子57公斤級賽事挺進4強。(圖/達志影像/美聯社)



文/中央社巴黎4日綜合外電報導

針對台灣女子拳擊選手林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙在巴黎奧運面臨的性別風波,國際奧會4日表示,國際拳總在去年世界錦標賽期間對她們進行性別檢驗,導致她們遭取消資格,此舉不僅不合理,也缺乏可信度。

路透社報導,巴黎奧運1日進行女子拳擊66公斤級預賽,義大利女拳手卡里尼(Angela Carini)在克莉芙(Imane Khelif)連續重擊下,開賽僅46秒即決定棄權退賽。

卡里尼在賽場上跪地落淚的畫面,引發國際間關於克莉芙和台灣選手林郁婷的性別風波與討論;爭議的遠因則是克莉芙與林郁婷去年未通過國際拳擊總會(IBA)的女子比賽資格檢驗,2023年世錦賽遭取消資格。

針對國際拳總去年的檢驗結果,國際奧林匹克委員會(IOC)表示,世錦賽時檢驗過程太過武斷,且檢驗時比賽已接近尾聲,拳手們已經完成數場比賽。

