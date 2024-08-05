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力挺林郁婷！　國際奧會：國際拳總「檢驗不合理」

▲▼林郁婷在奧運女子57公斤級8強賽出戰保加利亞選手史塔涅娃（Svetlana Kamenova Staneva），以5比0獲勝挺進4強。（圖／達志影像／美聯社）

▲林郁婷在奧運女子57公斤級賽事挺進4強。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社巴黎4日綜合外電報導

針對台灣女子拳擊選手林郁婷與阿爾及利亞選手克莉芙在巴黎奧運面臨的性別風波，國際奧會4日表示，國際拳總在去年世界錦標賽期間對她們進行性別檢驗，導致她們遭取消資格，此舉不僅不合理，也缺乏可信度。

路透社報導，巴黎奧運1日進行女子拳擊66公斤級預賽，義大利女拳手卡里尼（Angela Carini）在克莉芙（Imane Khelif）連續重擊下，開賽僅46秒即決定棄權退賽。

卡里尼在賽場上跪地落淚的畫面，引發國際間關於克莉芙和台灣選手林郁婷的性別風波與討論；爭議的遠因則是克莉芙與林郁婷去年未通過國際拳擊總會（IBA）的女子比賽資格檢驗，2023年世錦賽遭取消資格。

針對國際拳總去年的檢驗結果，國際奧林匹克委員會（IOC）表示，世錦賽時檢驗過程太過武斷，且檢驗時比賽已接近尾聲，拳手們已經完成數場比賽。

國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）在記者會上表示，「這些檢驗並不合理。檢驗本身、檢驗過程及其臨時性質都不合理。」

亞當斯還說，「這項檢驗、檢驗方法、檢驗想法都是在短時間內發生。這些都不合理，根本無需回應。」

國際奧會早在2019年就禁止國際拳總參與奧運，並抨擊國際拳總的檢測過程不夠具體也不透明。華盛頓郵報指出，國際奧會去年6月以69比1的表決，通過與被控賄賂、操縱比賽等陰霾壟罩的國際拳總斷絕關係。巴黎奧運期間拳擊賽事均由國際奧會負責督導。

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