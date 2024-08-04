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哈瑪斯領袖遇刺「伊朗爆有內鬼」！逮20多名軍官、飯店員工

▲▼哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）。（圖／路透）

▲哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遇刺身亡。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

哈瑪斯政治局主席哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗德黑蘭的國營飯店房內遭暗殺身亡，震驚全球。此次事件更顯示出伊朗不但無法保護外賓，同時也沒能遏止以色列情報單位的滲透，具有重大安全漏洞。消息人士透露，當局至今已逮捕超過20多名涉案人士，包含情報員、軍事官員以及飯店員工等。

根據《紐約時報》報導，哈尼雅為出席伊朗新任總統的就職典禮前往當地，並下榻於首都德黑蘭的國營飯店。由於當時正值新總統宣誓就職結束不久，因此首都全是重兵嚴守。但哈尼雅卻在飯店屋內遭到炸死。

該起事件顯示伊朗內部的重大維安問題，國際危機組織伊朗主任阿里·瓦埃茲（Ali Vaez）表示，伊朗無法保護其國土和重要盟友，而這項問題對伊朗政權而言非常致命，因為這基本上是向他們的敵人發出信號：如果無法推翻伊斯蘭共和國，就可以直接摧毀領導層。

中東和伊朗的官員均表示，導致哈尼雅死亡的炸彈早在2個月前就已經被安裝在哈尼雅的下榻房間。伊朗官員和哈瑪斯7月31日皆表示，這起暗殺事件是以色列所為，多名美國官員也持相同看法。不過以色列並未承認此次犯罪。

2名伊朗官員指出，導致哈尼雅遇刺身亡的爆炸案，已經由伊朗革命衛隊中專門負責間諜活動的情報部門接手調查，目前仍在追捕嫌疑人、協助和實施暗殺的團隊成員。

革命衛隊尚未公佈調查細節與內容，但是至今已經逮捕20多名相關人員，其中包含伊朗高級情報員、軍事官員以及飯店員工。伊朗誓言要嚴厲報復，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）也下令要對以色列進行報復。

這次爆炸暗殺事件導致哈尼雅的巴勒斯坦保鏢喪生，顯示情報和安全的嚴重崩潰，甚至無法防止以色列情報單位摩薩德的滲透，對伊朗聲譽造成巨大打擊。

▲▼ 哈尼雅遇刺，伊朗舉行追悼會。（圖／路透）

▲哈尼雅遇刺，伊朗舉行追悼會。（圖／路透）

最重要的是，這起事件也讓人們認識到，如果以色列能夠在德黑蘭高度戒備時，針對重要國賓進行如此精密的暗殺，那麼沒有人是真正安全的。

事實上，以色列在伊朗境內曾刺殺多名核子科學家和軍事指揮官，包括2020年用人工智慧輔助的遠程控制殺手機器人暗殺伊朗頂尖核科學家穆赫辛·法赫里扎德。以色列還破壞了伊朗基礎設施，炸毀了燃氣管道，並對軍事和核設施進行攻擊。

伊朗在每次攻擊後都誓言找出兇手，並開除了高級情報官員，同時逮捕軍事指揮官。而他們也多次宣布，已經揪出以色列的間諜網絡。

▲▼哈瑪斯領導人哈尼亞在伊朗德黑蘭慘遭暗殺，以色列擔憂伊朗恐與真主黨等組織進行報復。（圖／路透）

▲哈瑪斯領導人哈尼亞在伊朗德黑蘭慘遭暗殺，以色列擔憂伊朗恐與真主黨等組織進行報復。（圖／路透）

就在哈尼雅遇刺的前4天，伊朗情報部長塞義德·埃斯梅爾·哈蒂布（Seyed Esmaeil Khatib）才向當地媒體表示，伊朗已經解體並摧毀了暗殺當地科學家並破壞重要設施的「摩薩德滲透網絡」。

哈尼雅遇刺後，伊朗當局突襲出事的國營飯店賓館，並將所有工作人員隔離，同時逮捕了一些人，並沒收了所有電子設備，包括個人手機。

另一組安全人員則對負責保護首都的高級軍事和情報官員進行審訊，同時也在調查完成之前，逮捕了其中部分人士。

調查人員突襲飯店時，檢查了近幾個月的監視器畫面、顧客名單以及員工出入情況。該國營飯店的戒備森嚴，員工都已經過嚴格審查，大部分來自革命衛隊和巴斯基民兵組織。伊朗認為，進行暗殺任務的摩薩德成員仍在伊朗，因此目標要逮捕他們。

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