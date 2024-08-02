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小三鬥不倒五大星座女！巨蟹、白羊、天蠍、水瓶、獅子如何讓小三自求多福

▲▼小三,巨蟹,白羊,天蠍,水瓶,獅子。（圖／LINE TV）

生活中心／綜合報導　圖／LINE TV

面對男人的背叛，小三的介入，作為女人一定難過萬分。看到囂張小三不禁想知道為何完美的元配，總是輸給小三，有些元配聰明有手段，一舉扳倒渣男和小三，令人痛快，5個星座女都有著獨特的優勢和手段，讓小三鬥不倒，惹到巨蟹、白羊、天蠍、水瓶、獅子的渣男和小三只能自求多福，無論是巨蟹座的顧家本能，還是自信勇敢的白羊座，她們都能夠保護自己的愛情和家庭，不容許小三的存在。

1.巨蟹女
巨蟹座是出了名的顧家，她們的家庭觀念比任何其他的星座都要濃厚，顧老公、顧公婆、顧家、顧孩子，結婚後的她們將家裡打理得井井有條，出得廳堂、入得廚房，面對如此賢惠能幹的妻子，男人作為丈夫都會無比珍惜，正宮地位超穩固的巨蟹女，面對小三渣男時不但能保有優勢，也會讓街訪鄰居知道你有多渣。

2.白羊女
白羊座屬於火象星座，脾氣比較大，暴躁起來很讓人害怕，而且白羊女非常有原則的，絕不容許丈夫出軌找小三，若真發生此情況，白羊女毫不手軟地處理丈夫和小三，面對這樣的白羊女，讓渣男和小三無法抵擋。

3.天蠍女
天蠍座的女生在婚姻和愛情中往往佔有較強的地位，一旦結婚，她們絕對無法忍受丈夫出軌找小三的行為。如果婚姻中真的出現了第三者，平常個性極端的天蠍座，反而會變得冷靜，直接向小三宣戰，並讓另一半知道自己犯了多大的錯誤，她們的零容忍態度讓任何小三都無法與之抗衡。

4.水瓶女
水瓶女的想法往往讓人難以捉摸，對小三來說水瓶女就像沒有套路的敵人，讓人難以捉摸，如果水瓶女還要這段感情，狠起來也是聞風喪膽，一舉掌握最核心的利害關係，一邊牽制住另一半，一邊憑借智慧讓小三知難而退。

5.獅子女
獅子女雖然開朗，看上去非常好說話，而且非常大氣。但是面對小三，她們可一點也不大氣，誰敢破壞獅子女的家庭，他們一定會報復對方，很有耐心的等著，一定讓對方顏面掃地。

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