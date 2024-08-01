獨／史上首見！北市國小師涉創意私房　校方急聘團隊全面掃針孔

▲北市某國小陳姓代理教師涉創意私房，校園緊急外聘團隊全面排查掃針孔。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、陳韻如／台北報導

「創意私房」案件昨(7月31日)結案，逮捕兒少性影片涉案人共116人，其中一名陳姓男子在台北市某國小任教，涉案地點遍及校園廁所與補習班，該名教師已被收押禁見。對此，陳男任教的國小發現事情嚴重性後，緊急向教育局申請經費成立專案小組，並外聘「反針孔偷拍專業團隊」在校內進行搜索排查，尋找是否還有遺落的針孔。

經查，陳男在北市某國小擔任代理教師，但他竟是「創意私房」論壇的高級會員，不僅從中購買下載兒少偷拍影片之外，他更投入偷拍、再製，甚至上傳影片到論壇上販賣牟利，而裝設針孔地點除了在校園內的廁所、更衣室、教室之外，他還向外觸及到其所兼職的補習班內，以此方式偷拍女學生如廁更衣。

事件曝光之後，北市府聲稱，直到昨天檢警結案通知才知道此事，而市長蔣萬安也立即要求教育局對涉案人立刻停止、解職，同時依法通報狼師系統，另也依法終身不得任教，同時追究一切可追究的責任，並啟動各項輔導機制，對於可能受害人 給予相關諮詢、協助。

此外，陳男所任職的學校在發現事情的嚴重性之後，緊急向教育局申請經費成立專案小組，並且外聘「反針孔偷拍專業團隊」在校內進行搜索排查，尋找是否還有遺落的針孔，而這也成為台灣首例外聘團隊到校園內找針孔的案例。

▲刑事局警方逮捕創意私房論壇偷拍嫌犯。（圖／記者張君豪翻攝）