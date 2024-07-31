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大陸 大陸焦點 特派現場

暴雨急疏散居民沒空接孩！村幹部「女兒罹難」　村民聽原因全哭了

大陸湖南省郴州資興市26日遭遇特大暴雨，已知4人死亡、3人失聯。（圖／翻攝自新京報）

▲大陸湖南省郴州資興市26日遭遇特大暴雨。（圖／翻攝自新京報）

圖文／CTWANT

大陸湖南省郴州資興市26日遭遇特大暴雨，雨量突破歷史新高。截至昨（30）日上午8時許，已知4人死亡、3人失聯，其中3名遇難者和1名失聯者來自八面山鄉，另名遇難者和2名失聯者來自州門司鎮。據悉，門司鎮的遇難者是1名3歲女孩，是該鎮仁峰村村支書的女兒，事發時父親還在抗洪搶險的第一線。

《新京報》報導，仁峰村村民何先生透露，27日清晨6點多時，雨勢很大，當時很多人的手機都沒了信號，村幹部就上門挨家挨戶通知大家撤離。過程中，不遠處的河水已經漫過來，約7點撤離完時，村子靠近河道的街道已經被淹。根據現場畫面，只見房屋被大水淹沒，水中摻雜木頭和雜物，沒來得及騎走的摩托車被沖倒。

29日下午水退後，何先生看到街道上都是厚厚的淤泥，經過簡單清理後被堆在路邊。回到家中，他發現房子1樓整個都被水淹了，到處都是淤泥，就連2樓也進了水，且屋後的河道已被大水沖毀，緊挨河道的水泥路也被沖斷。何先生說，現在村子中沒水沒電，手機信號也還在恢復中，政府部門已經送來了麵包和礦泉水。

大陸湖南省郴州資興市26日遭遇特大暴雨，已知4人死亡、3人失聯。（圖／翻攝自新京報）

▲目前已知4人死亡、3人失聯。（圖／翻攝自新京報）

報導指出，村支書何晨嘉在這次災難中失去了3歲的小女兒。「沒想到他在挨家挨戶通知大家撤離時，家人卻發生了這樣的事。」何先生說，何晨嘉30多歲，這幾天都在忙著組織清理工作，因為村民住得比較分散，有些地方道路中斷，只能靠徒步才能抵達，「昨天我見了他（村支書）整個人狀態都很憔悴。」

據了解，何晨嘉的妻子曾打電話給他，讓他去接正在外面的女兒，然而他正忙著轉移受災群眾，因此做出了艱難決定，暫時放下對家人的擔憂，繼續投入到救援工作中。當時，洪水迅速上漲，形勢萬分危急，何晨嘉不顧個人安危，帶領村幹部和志願者挨家挨戶通知村民撤離，並協助他們轉移到安全地帶。

在何晨嘉的努力下，許多村民得以及時脫險，無奈就在他全力救援的同時，女兒卻被捲入了洪水，最終不幸遇難。這場悲劇不僅給何晨嘉一家帶來了巨大的打擊，也令整個村莊陷入深深的悲痛之中。村民們對何晨嘉的犧牲精神表示敬佩和感動，同時也對他的家庭表達了深切的同情和哀悼。

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