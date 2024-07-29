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社會 社會焦點 保障人權

路標寫北上卻進「交流道」！轎車突飄移撞2車　國道警說話了

記者許權毅／台中報導

國道1號北上190k處、王田段昨日發生一起車禍，一輛紅色轎車行駛時，疑似誤解路標與道路設計受驚嚇，突然向左飄移，直接跨越槽化線撞擊其他2車。畫面曝光後引起熱議，有人認為紅車根本不必怕走錯路，因為行駛處不管繼續直行國道、下交流道都可以。警方進一步說明，該路段設計叫「分離橋」。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲紅色驕車原本要進入分離橋，卻突然鬼切跨越槽化線。（圖／Facebook/八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

後方車輛拍下畫面，只見紅車原本行駛在靠外側的車道，路面則寫下「北上」並且有國道1號圖示，最右側則是交流道出口，可往烏日方向。紅車進入後，卻突然鬼切跨越槽化線，導致一輛小貨車、一輛自小客車遭受擦撞，所幸無人受傷。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼事故現場有2車遭紅車擦撞。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

國道警方解釋，紅車駕駛未依標線行駛、跨越槽化線可處3千至6千罰鍰。至於該路段特殊設計並非交流道、匝道，正確名稱是「分離橋」，該路段分離橋上繼續行駛也可返回國道1號，最右側則是下交流道出口。

不過，前述設計也引起網友熱議，認為確實路標容易造成誤解，若是第一次使用該路段，確實可能會走錯。另外有人說「這段真的一堆奇葩，明明左邊跟右邊都會接回國1，但每次卻一堆車會拚命擠進來。」

警方呼籲，行駛高速公路應依照標誌標線號誌指示行駛，行經交流道出口前應提早變換至外側車道準備下交流道；若發現行駛至錯誤之方向，也不能跨越標線行駛，而須至交流道下再上國道或是行駛至下個交流道再迴轉。

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