快訊／大雷雨狂轟5地　警戒區出爐

▲午後天氣不穩定，部分地區出現大雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後天氣不穩定，中央氣象署今（30日）下午3時46分針對5縣市發布大雷雨即時訊息，警戒時間快2小時，低窪地區慎防淹水。

氣象署指出，嘉義縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台中市大雷雨，持續時間至下午5時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲嘉義縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台中市，發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今、明日各地為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署表示，尤其中部以北地區易有局部短延時豪雨發生的機率，其他地區亦有短延時大雨發生的機率，清晨至上午間南部地區有局部短暫陣雨或雷雨。

大雷雨即時訊息

影響時間：30日白天

＊警戒區域

台中市：烏日區、大肚區、霧峰區、大里區

彰化縣：彰化市、和美鎮、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、溪州鄉

南投縣：南投市、草屯鎮、竹山鎮、名間鄉

雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉

嘉義縣：大林鎮、民雄鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉