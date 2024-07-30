大同大學團隊打造AI金耳朵！「聽音辨聲」成功率達98％

▲機器手臂將喇叭送進音響檢測。（圖／大同大學提供）

生活中心／綜合報導

大同大學資工系講座教授許超雲師生團隊，利用AI人工智慧檢測音響喇叭(揚聲器)的品質，準確率達98%，且大幅降低人工檢測造成的職業傷害。AI取代聽音辨聲的人力，成了名符其實的「金耳朵」。

以往檢測音響喇叭的品質是靠人工，這些聽音辨識人員被稱為「金耳朵」，需要長時間的訓練，但測試系統發出的訊號刺激，容易造成身心俱疲的職業傷害，除了誤判，離職率居高不下。「如果有不受傷又精準的『金耳朵』，不就可以解決問題？」許超雲教授認為，AI是最好的選擇，他與研究室學生研發一套系統，利用音波進行AI辨識，「這個音響喇叭的品質是否符合規格？立刻就知道！」

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▲許超雲教授和團隊，把AI應用在生活領域。（圖／大同大學提供）

透過AI機器學習，找出喇叭良品與不良品之間的特徵差異，團隊建立了一套可靠的品質檢測系統，包含資料收集、模型訓練、模型更新的測試系統，機械手臂把音響喇叭夾到隔音間裡面，由麥克風進行收音，AI系統可以讀出是否為不良品，達到「時間短、成本低、零傷害」的品質控管。

這套「AI金耳朵」檢測系統讓委託廠商驚喜又滿意。許超雲教授認為AI對於生活的最佳應用，就是解決問題，這也是大同大學務實的辦學精神。他笑說之後仍要持續「用最少的力氣，做會讓人幸福的事」。