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眷村青銀世代對話　期許為眷村文化傳承開啟新頁、走出新方向

▲▼ 眷村青銀世代對話　期許為眷村文化傳承開啟新頁、走出新方向 。（圖／永慶）

圖、文／中華眷村文化發展總會

中華眷村文化發展總會致力傳承台灣獨有且珍貴的眷村文化，藉由辦理活動、論壇、出版刊物、打造社群平台等方式，不只要為未來的眷村後代留下尋根軌跡，也期望社會能夠記得，當年國軍將士與家屬們為台灣所付出的犧牲奉獻。7月27日總會舉辦「眷村世代對話」座談會，在世代交替的時間點，輔助年輕眷村人接棒，盼眷村文化得以永續留存。

▲▼ 眷村青銀世代對話　期許為眷村文化傳承開啟新頁、走出新方向 。（圖／永慶）

中華眷村文化發展總會理事長趙怡表示，台灣眷村經過70餘年的變遷，雖然大部分都已經被拆遷，但做為我們眷二代子弟從小生長的地方、我們生命中的美好回憶，依舊完好的留存在我們心中。如今的眷二代已步入垂暮之年，我們必須將這段台灣重要的歷史傳承下去，為了支持眷村第三、第四代的年輕人接棒，特別舉辦「眷村世代對話」座談會，邀請陳鎮湘、葛光越、李永萍、陳復等眷二代名人，希望透過青銀世代交流互動，為眷村精神發揚注入新生命。

▲▼ 眷村青銀世代對話　期許為眷村文化傳承開啟新頁、走出新方向 。（圖／永慶）

座談會上，共聚集10位眷村三、四代的年輕人，針對他們自己對眷村文化本質的認識，及未來眷村文化可以如何推廣進行發言。北投中心新村第三代張中模，現為台北市眷村心文化協會執行長，18歲就開始參與眷村文化推廣工作，他認為，現在有許多年輕人想要認識眷村文化，只是沒有可以讓他們深度參與的平台。在他擔任北投中心新村主理人期間，曾帶領學生進行耆老訪談、考察，並舉辦過親子活動、電影研習、導覽走讀、假日市集等各種貼近社會大眾喜好的活動，故建議眷總可與政府合作，為大學生舉辦相關營隊或活動，引導年輕人尋根。

▲▼ 眷村青銀世代對話　期許為眷村文化傳承開啟新頁、走出新方向 。（圖／永慶）

另一位青年代表陳晉，目前還在大學就讀，是眷村的第四代。她對於眷村的認識，一部分來自爺爺奶奶的口述，一部分則從舞台劇《寶島一村》、電視劇《一把青》當中看見眷村人的剛毅。她表示，藝術是很好的傳播媒介，不論是透過戲劇、文

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