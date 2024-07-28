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飛機全繞著走！巴黎奧運開幕上空禁飛5hrs　維安嚴謹得像巨型堡壘

▲▼巴黎26日在舉行奧運開幕典禮時，在上空設立了長達5小時的臨時禁飛區。（圖／翻攝自FlightRadar24）

▲巴黎26日在舉行奧運開幕典禮時，在上空設立了長達5小時的臨時禁飛區。（圖／翻攝自FlightRadar24）

記者葉睿涵／編譯

巴黎奧運26日舉行開幕典禮時，官員為了確保安全，在當地26日晚間對巴黎周圍空域實施了長達5個小時的飛行限制，禁止所有航班在城市周圍80海里的半徑範圍內飛行，導致多架航班被迫停飛或改道。

外媒引述航班追蹤網站「FlightRadar24」指出，巴黎的飛行限制分為3個階段實施。第一階段是暫停巴黎地區戴高樂機場（CDG）、奧利機場（Orly）等8個機場的入境航班，然後在下午4時至9時30分之間展開第二階段的限制，在巴黎上空設立150公里寬的禁飛區，徹底禁止飛機行經巴黎上空5個小時。

Flightradar24網站顯示，第二階段的禁飛令共影響了約2200個航班，主要包括法國航空、瑞安航空，以及易捷航空。最後，當局允許戴高樂機場的航班在晚間9時30分再次起飛，但對其他機場航班的限制則持續到午夜前才恢復。

報導稱，巴黎的機場是歐洲所有機場中最繁忙的地方，其利潤在夏季時尤為豐厚。不過，為了在奧運開幕期間防範恐怖襲擊，法國當局不得不做出這一決定。民航局（DGAC）表示，設立臨時禁飛區是為了確保特殊的空中安全安排得以實施，並保證奧運開幕式不受影響。

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