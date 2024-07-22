▲全國第一個採用全預鑄工法，楊梅「埔心安居」社宅開工

▲楊梅「埔心安居」社宅開工。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市楊梅區「埔心安居」社會住宅，22日舉行開工動土典禮。副市長王明鉅表示，埔心安居採用全預鑄工法，工程經費約36億4,810萬元，總戶數486戶，基地位置緊鄰今年4月起開放入住的「楊梅一號」，將打造成為多元共享的樂活社區，市府也會持續與中央緊密合作，提升桃園社會住宅質量。

內政部長劉世芳表示，推動社會住宅是為了保障民眾居住權益，成為弱勢及年輕家庭重要的支持力量，中央持續透過「百萬租屋家庭支持計畫」辦理租金補貼及包租代管，社宅興建更是其中重要工作，期許未來中央與地方持續合作普及社會住宅。

國家住都中心董事長花敬群表示，埔心安居是全國第一個採用全預鑄工法興建的社會住宅，彈性運用柱、樑、版、外牆之預鑄工法於建築內部構件，減少現場施工所需時間及人力，降低施工產生的噪音與粉塵，並大幅縮短工期；未來中央將持續與地方政府密切合作，加速推動社宅的興建，滿足在地青年成家需求。

都發局表示，埔心安居基地位於金龍二路及中興路交叉口，規劃為地下2層、地上12層之社會住宅，設計1至3房型，預計116年6月完工，由國防部提供土地、國家住都中心負責興建，基地鄰近市立圖書館埔心分館、瑞埔國小、埔心公園等公共設施，文教設施及生活機能豐富，支持在地青年就業及安心成家。

包括市議員李家興、周玉琴、鄭淑方、內政部長劉世芳、國家住都中心董事長花敬群、市府都市發展局長江南志、住宅發展處副處長邱奕聖、楊梅區長施永恭及潤弘精密工程公司董事長李志宏等均一同出席開工典禮。