獨／十軍團到台中和平第一線勘災　願協助搶災救助受困居民

記者李陳信得／台中報導

凱米颱風帶來強風豪雨，全台多處災情慘重，中部山區多處道路坍方造成大梨山地區聯外道路中斷成為孤島，昨日更傳出新佳陽部落仍有一百多居民受困，糧食短缺恐有斷糧之虞，中央應變中心也接獲台中市府通報，預計申請空勤直升機運送糧食，但山區仍舊雨勢不斷無法飛行。軍方獲知有居民受困，今上午陸軍十軍團指揮官也到和平區公所及谷關工務段來關心，表示願協助搶修及救援工作。

▲▼十軍團指揮官率工兵群指揮官及所屬參謀，前往和平區公所及谷關工務段了解災情，並實際到第一線中橫便道內勘災。（圖／記者李陳信得攝，下同）

陸軍十軍團指揮官章元勳中將，今(26)日率工兵群上校指揮官邊韋豪及所屬參謀前往和平區公所及公路局谷關工務段實際瞭解區內的災情，獲知大梨山地區及新佳陽部落有許多居民未撤離，有許多老人家需要慢性病藥方也有需要洗腎，颱風至今已第4天，糧食不足有斷炊疑慮。也獲知聯外道路全都中斷居民根本無法外出，立即前往中橫便道內勘察損壞情形。

指揮官章元勳中將表示，颱風帶來的雨量原本就預計會帶來至災性的災害，原就設想阿里山、廬山、梨山也因0403地震後遇大雨將會有土石坍方的疑慮，今天前來第一線就是希望了解災情，看地方上需要軍方如何協助。今天看到中橫便道有許多落石，路基流失，如公所有需求提出便會派兵來援助，也可派出特戰兵徒步前往運送糧食，了解目前佳陽等部落災情問題。