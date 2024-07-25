竹科36歲工程師墜樓亡！吹哨者爆霸凌內幕　日商公司回應了

▲救護車示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹科學園區一間日商半導體公司，本月14日驚傳一名36歲男性工程師從5樓頂墜落，掉落在出入聯絡道上當場身亡。有網友爆料，該名工程師長期遭到長官的嘲笑、施壓霸凌，且事後長官還嘲諷死者家屬，讓他們忍無可忍。對此，日商公司也發布聲明呼籲，散播不實嚇言論恐觸法，希望給死者家屬空間與平靜。

據悉，有網友在PTT爆料，死者是頂大畢業的碩士，工作認真負責卻常遭到長官嘲諷。他回憶，本月10日長官在會議上揶揄死者、12日死者因工作出現問題，情緒崩潰地下跪向同事道歉、13日死者跟每個同事說「很高興認識你」、15日便發生墜樓意外。

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原PO指出，死者12日情緒崩潰時當下、事後曾透露不好的念頭時，都有跟長官告知，但長官事後卻聲稱不知道、不知情，面對警方的詢問也一問三不知，讓員警懷疑案情不單純。

原PO表示，死者的長官甚至直言死者家屬只想要錢，且目前未對此事作出正確的結論，將死因導向工作問題，長官也避重就輕，感嘆「死者家屬每天都會在家等兒子下班回家，但現在呢？已經沒有人可以等了」。

據《三立新聞網》報導，日商公司24日表示，對於同仁發生憾事感到遺憾及痛心，已第一時間全力協助家屬，也將針對事件進行了解，會秉持公平公正原則查證。另外，網路上的言論未查證，甚至有涉及人身安全的恐嚇，公司會捍衛同仁，但無要求社群或媒體刪文、徹文，呼籲不要散布不實、恐嚇言論，以免觸法，「請留給家屬更多平靜與空間，願逝者安息」。

事發後，許多網友紛紛到該公司的臉書粉專留言，「欸聽說你們允許霸凌」、「請問貴公司XXX先生，晚上睡的還安穩嗎」、「出來打球喔」、「這種公司誰敢去」、「我很擅長霸凌，我要進去當主管」、「以前看到新聞報導的員工餐很不錯，原本印象很好」。

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