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快訊／13：30 國家警報！萬安演習登場　不配合最重罰15萬

記者邱晟軒／綜合報導

2024年「萬安47號演習」今（23）日輪到北部地區實施，將在宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣及新竹市實施人、車管制，並發布「飛彈、火箭攻擊台灣特定地區」的空中威脅告警。國防部提醒，演習實施中經警察及民防人員勸導後仍未配合者，依法最高可處15萬元罰鍰。

▲台北市信義區廣居里舉行萬安演習防空避難處所演練，模擬空襲警報響起，民眾人車在憲兵指揮下疏散避難,忠孝東路全線淨空 。（圖／記者李毓康攝）▲北部萬安演習7縣市23日實施 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼萬安41號演習,萬安演習,交管,防空演習,交通管制,防空疏散。（圖／記者李毓康攝）

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▲中部7縣市萬安47號演習今天登場，下午1時30分至2時實施人車管制。（圖／ETtoday資料照）

「漢光40號實兵演練」暨「萬安47號演習」今天開始依區域進行，22日於中部地區，23日於北部地區（宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣及新竹市），24日於東部及外離島地區（花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣及澎湖縣），最後於25日南部地區進行（台南市、高雄市及屏東縣）。

此次演習將透過「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息，內容為「萬安演習防空警報，飛彈/火箭攻擊台灣OO地區，請就近避難」，同時附帶連結，民眾點選後可查看臨近避難設施。

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）▲接獲「空中威脅告警」國家級警報簡訊時，保持冷靜，就近避難。（圖／記者邱晟軒攝）

國防部今於下午 13：30 發布防空警報，內容顯示「萬安演習防空警報，飛彈/火箭攻擊台灣OO地區，請就近避難。「Air Defense Drill，Incoming missile /rocket threat. Seek immediate shelter」。同時附帶連結，民眾點選後可查看臨近避難設施。

總統賴清德透過臉書發文表示，演習開始，聽聞防空警報時，行駛中的車輛，請停靠於安全處下車，駕駛及乘客依警察及民防執勤人員引導，就近實施防空疏散避難；大眾交通工具會照常行駛，但下機、下船、下車的旅客在演習進行時，仍須接受引導進行疏散避難。若搭乘公車或計程車，在演習期間仍必須臨停，乘客也要下車疏散。

總統特別強調，各地區演習當日，將同步發布「空中威脅告警」的國家級警報簡訊，大家收到簡訊時，請認明「測試」、「演習」等內容，保持冷靜。

▲▼總統賴清德提醒「萬安演習」注意事項（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲總統賴清德提醒「萬安演習」注意事項（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

內政部也提醒，行駛中的車輛聽聞防空警報時，駕駛人應保持鎮靜，依警察及民防執勤人員指揮，配合人、車管制。行駛於重點驗證區的車輛，聽聞防空警報時，應靠邊停車，駕駛及乘客下車並依指引就近進入防空疏散避難設施。相關避難設施地點可至[連結]查詢或使用「警政服務APP」導航至鄰近避難處所。

內政部進一步提醒，防空演習期間，各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠（場）站及民眾應配合管制與演練。若未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定配合演習，各地方政府得引用民防法第25條裁處3萬元至15萬元罰鍰。

▲▼ 。（圖／內政部提供）

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