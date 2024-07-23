川普副手范斯嗆「拜登最爛總統」：賀錦麗比他爛100萬倍

▲范斯與賀錦麗。（合成圖／路透社、達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國副總統賀錦麗接棒總統拜登，成為民主黨內呼聲最大的總統參選人選。日前成為川普搭檔的共和黨參議員范斯（JD Vance），在他集會上學川普抨擊拜登是「史上最爛總統」，而賀錦麗比拜登爛100萬倍。

「歷史將會記得拜登不只是一個半途而廢的人，他就是，還會記得他是美國史上最爛的總統之一」，范斯接著表示，「但我的朋友們，大家都知道賀錦麗更爛100萬倍。」

范斯表示，賀錦麗支持拜登的每一次失敗，她也欺騙大眾說拜登的神智狀況仍能勝任總統。

賀錦麗在接棒拜登競選後的首個集會上，盛讚拜登任內成就，並說拜登在一次4年的任期內所達到的政績，是許多總統8年才能做到的。

范斯敦促選民，千萬不要給賀錦麗當總統的機會，「我們得把賀錦麗趕出橢圓辦公室，不能給她機會。」范斯把賀錦麗描繪成比拜登更激進的一個候選人，並宣稱賀錦麗投票贊成消滅冗長辯論（阻撓議事的一種方法），並且想要禁止「水力壓裂採油法」，並對非法移民完全除罪化。

范斯更集中砲火抨擊賀錦麗對美墨邊境的處理。拜登於2021年派遣賀錦麗調查中美洲國家移民的根本原因，包括缺乏經濟機會和毒品暴力，「邊境危機就是賀錦麗危機，我們要永遠提醒她這個事實。」