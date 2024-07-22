▲武道或格鬥，萬法不離其宗其本，都是拳腿做基礎。（圖／視覺中國）

文／張博智

有退將說：刺槍術沒有與時俱進？其實，不是它沒有與時俱進，而是人沒有勤訓精練！其癥結就在缺乏堅定的決心與持恆的作為。常見主其事者，新官上任三把火，看似銳意興革，實則毀棄基底，而使經驗無法傳承累進。

容我直言，兵隨將轉，該檢討的還有讓兵團團轉，不知方向與重心的將軍們！其術不彰，無法入道成道，別再檢討它，而該自我檢討！

當然也要包括職司體能戰技的體育幹部-身為長年從事國軍師資培育的我，更常深自檢討：為何沒有健全體制，啟發後起之秀？而讓刺槍術一再被污衊、詆毀與沉淪！

徒手練拳腿，持械練槍械，至於練何種槍械，因人因任務制宜，軍人既然持槍用槍，故須練槍。

刺，簡捷有威力，簡單最實用，此招練對練精，突然猛刺，必能奏功。捨此道不為，練這個術，練那門功，見異思遷、青黃不接，堪稱捨本逐末、治絲益棼，訓練常處於

變異狀態，無法積累經驗轉換成效，終究還是背離實用實戰的正道。

軍隊教練，求精不求全，尚簡不尚繁，訓練宜從簡、從實、從勤、從常！

武術、武道或格鬥、戰技，從古迄今，自有體系，萬法不離其宗其本，拳腿做基礎，器械展其功，健身、強身、防身、修身，目標不同，各下工夫。

簡言之，能不能用，有沒有用，關鍵在人的修煉程度，不練、少練、亂練，卻將罪責歸諸於刺槍術，退將之說，錯得離譜！

我常懷想也屢屢建言：軍校生，不論軍士官生，若能結合課程施訓最佳，若其不能，則成立社團，利用課餘或自主訓練，化整為靈，在學數年為期，必能練就不凡身手，堪作部隊表率。欣見士官搖籃陸軍專科學校社團成立數年，訓練精實，成效彰顯，可供其他軍校參考借鏡。

●以上言論不代表本網立場，歡迎投書《雲論》讓優質好文被更多人看見，請寄editor88@ettoday.net，本網保有文字刪修權。