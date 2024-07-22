正妹研究生想見男公關險花1萬7　詐團不演了...傳「血眼照」恐嚇

▲台中市一名邱姓女研究生（右）險被詐團盯上，跟一名假冒男公關的詐團聊天，差點購買1萬7千元點數卡。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市一名20多歲就讀研究所的邱女長相清秀，日前透過交友軟體認識一位「阿誠」的男公關，兩人相談甚歡想見面，阿誠表示要出場得付1萬7千元保證金，要邱女購買點數卡，結果被店員發現異狀，通報警察，邱女才得知被騙了，阿誠遲遲沒收到錢，還傳「血眼照」威脅，讓她心碎滿地。

烏日警分局日前接獲某超商通報，一名女子滿臉愁容，想要一口氣購買1萬7千元的Apple Store點數卡，被問到用途又無法回答，疑似遭到詐騙。警方趕抵現場，邱女供稱是在交友軟體認識一名男公關阿誠，雙方想見面，阿誠卻又說因為工作緣故，要邱女支付外出保證金，之後便會歸還。

員警聽到前述情況，馬上就知道又是一樁詐騙案件，邱女也自知有異常，才沒繼續要購買點數卡。邱女事後向警方說，為了要跟阿誠見面，還跟親友借錢，還跟朋友借了3千元，跟家人借了萬元，並跟阿誠說「希望你不要騙我」，阿誠連哄帶騙說「等會我好好補償你！罵我打我都可以。」才願意到超商購買點數卡。

事情經員警介入阻擋後，阿誠收不到款項，也不繼續「演下去」，直接揭開詐團真面目，傳送了一張「眼部流血照片」給邱女，威脅邱女要透過電話號碼找上門，找到處所，並且砍傷家人。員警則說，這是詐團慣用伎倆，才讓邱女放心，也驚覺自己掉入詐團陷阱許久。