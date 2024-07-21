桃機二航廈出境離場車動線一圖秒懂　7／23起匯入航站北路

▲第二航廈3樓出境層離場車輛，7月23日起直接匯入航站北路。（圖／桃機公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

為提升離場旅客行車品質，桃園機場公司今（21日）宣布，自7月23日凌晨2時起，第二航廈3樓出境層離場車輛可直接匯入航站北路，使車流更加順暢，配合第三航廈工程推動，機場公司會持續優化航站北路周邊道路。

桃機公司指出，航站北路為穿越第三航廈與北登機廊廳之間重要道路， 2月20日開放第一階段通車後，7月23日進行第二階段開放，二航廈3樓出境層離場車輛，可直接匯入航站北路前往高速公路，無須繞行P4停車場，車流更加順暢。

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▲桃園機場第二航廈3樓出境層離場車輛，7月23日起可直接匯入航站北路。（圖／桃機公司提供）

桃機公司表示，開放通行前將進行道路清潔及標線繪製作業，期間敬請駕駛人配合交維人員引導，小心慢行。配合第三航廈工程推動，機場公司會持續優化航站北路周邊道路，提供更便捷舒適的行車環境。

桃機公司提醒駕駛人，務必遵守時速50公里限制及依循標誌行駛，鼓勵旅客往來機場搭乘便捷、快速的機場捷運及國道客運等大眾運輸，節省找停車位的時間及停車費用，出發前亦可透過機場官方網站、手機APP及LINE等查詢最新資訊。