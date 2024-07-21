出國逛藥妝店當心！OK繃等8種常買商品屬醫材　1行為可重罰百萬

▲食藥署提醒日拋隱形眼鏡屬於醫療器材，從外國攜帶入境有數量限制。（示意圖，鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

夏季是出國旅遊旺季，不少民眾都會趁機到國外藥妝店採購。不過，食藥署提醒部分藥妝品其實屬於醫療器材，例如日拋隱形眼鏡、醫用口罩、衛生棉條、保險套等，都有規範的購買數量限制，民眾應留意以免觸法，且帶回台灣後僅限自用，若有販售、轉讓或轉供他人的行為，最高可處以100萬元罰鍰。

食藥署指出，民眾若需攜帶或郵寄個人自用的醫療器材入境，可依據「特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法」第6條第4項規定，申請簡化通關，且限制半年一次：

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1.OK繃：合計不超過60個（片）。

2.液體OK繃：合計不超過4條（罐、瓶、支）。

3.醫用棉棒：合計不超過200支。

4.衛生套：合計不超過60個。

5.衛生棉條：合計不超過120個。

6. 日拋隱形眼鏡：單一度數60片，每人以單一品牌及二種不同度數為限。

7.矯正鏡片：合計不超過1副。

8.醫用口罩：合計不超過250個（片）。

另外，有些人會將多餘的產品放上網兜售，卻不知這種行為已經觸法。食藥署提醒，透過便捷通關方式輸入的個人自用醫療器材僅限個人使用，若有販售、轉讓或轉供他人的行為，則涉嫌違反《醫療器材管理法》第35條第2項的供售限制規定，依據該法第70條第1項第10款，最高可處以100萬元罰鍰。

食藥署針對國內醫療器材進行全方位管理，涵蓋上市前的審查、上市後的監督，以及製造廠品質系統的稽核等各個階段，以確保民眾在使用醫療器材時的安全與健康。雖然為了民眾便利，對某些醫療器材設有便捷通關規定與措施，但食藥署仍提醒民眾，自行從國外攜帶或郵寄進口的醫療器材，除了售後服務無法保障之外，產品的安全性與效能也需自行承擔責任。



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