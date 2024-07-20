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社會 社會焦點 保障人權

網友哭窮「沒錢開刀」求匯款　善良婦衝郵局...行員機警阻詐

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼網友聲稱生病沒錢開刀要求借錢，婦人到郵局匯款行員向警方求助解說，婦人才知受騙愛心變灰心。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市東勢警分局15日上午11時30分許，接獲東勢區中山郵局報案，表示有民眾疑似遭詐騙打算匯款，員警獲報前往了解發現，林姓婦人表示，網友聲稱因生病沒錢開刀，要求借錢匯錢給他應急，婦人不忍網友困苦展現愛心到郵局匯款，所幸行員機警發現立即向警方報案，及時阻詐。

東勢所巡佐陳永明、警員黃建誌、郭中信接獲報案後立即前往，櫃台人員表示，林姓婦人(75歲)表示要匯錢，經櫃員詢問匯錢對象是何人，婦人說是網友，網友說因為要開刀、沒有足夠的現金，所以要跟婦人借錢，婦人表示網友對其訴苦生活不易且又生病，不忍心朋友受苦難，所以同意今日匯錢予網友，但是網友名字與受款人名字又不相同，櫃員機警，懷疑有詐，對婦人提出疑惑並聯絡警方前來勸說，一起揭發詐欺集團的騙局。

櫃員及警方聯手勸說婦人千萬別受騙而匯錢了，網路好友不一定是好友!今日幸運保住血汗錢，婦人對於警方及櫃員協助表示感謝。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

東勢分局東勢派出所所長藍忠明表示，詐欺手法日新又新，今日民眾遭詐欺手法便是網路交友，電話或是網路聯絡談錢都要注意！近期還有新詐欺手法「簡訊詐欺」，為避免民眾遭簡訊詐欺，請民眾務必認明「111」政府專屬短碼簡訊，更提醒大家，東勢地區為高齡地區，老人家常接獲像是猜猜我是誰手法、電話通知健保卡被盜用、遭假檢察官來電表示要監管帳戶、保管現金等說詞詐欺案件層出不窮，希望各位辛苦的老人家多注意，家屬更要多多留意家中長者資金流向，預防詐欺全民動起來。

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