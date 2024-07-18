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韓19歲啦啦隊女神「美到像AI」！來台表演黃牛票賣破5千球迷搶破頭

▲李珠珢被讚美得像AI。（圖／翻攝自李珠珢IG）

▲李珠珢被讚美得像AI。（圖／翻攝自李珠珢IG）

記者楊庭蒝／綜合報導

中華職棒富邦悍將隊即將在7月27日和28日於台北大巨蛋舉辦「G!POP流行音樂節」主題日活動，特別邀請了韓國職棒起亞虎隊的啦啦隊來台表演。其中，被譽為「美到像AI」的人氣啦啦隊員李珠珢確定出席，引發球迷高度關注。

然而，這項消息一出，門票立即成為搶手貨，尤其是靠近啦啦隊表演區的「熱力應援區」更是一票難求。原本售價1580元的門票，竟被黃牛哄抬至5000元甚至6000元，漲幅近四倍，引發不少爭議。

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有網友在社群平台上透露，為了一睹李珠珢的風采，不得不向黃牛購票。據這位網友描述，黃牛開價時底線就是3000元，經過一番討價還價後，最終以5000元成交。這位網友無奈地表示：「我從3200元加到心理底線的5000元，如果有人出價更高，我就只能放棄了。」

▲球迷為一睹李珠珢瘋採購買黃牛票。（圖／翻攝Threads）

▲球迷為一睹李珠珢風采購買黃牛票。（圖／翻攝Threads）

不僅如此，在某些網路社群中，甚至出現了以12000元兜售三天共六張熱力應援區門票的情況。儘管價格高昂，仍有不少球迷願意私下洽購，只為親眼目睹啦啦隊的精彩表演。

值得注意的是，原定於20日、21日在大巨蛋舉行的中華職棒明星賽門票，近日出現大量轉售情況。推測可能是受到富邦悍將主題日的影響，不少球迷選擇放棄明星賽，轉而支持這場特別活動。

李珠珢憑藉170公分的高挑身材和精緻面容，在網路上擁有大量粉絲。她最近因一支三振舞影片在YouTube上累積破億次觀看，人氣更是水漲船高。

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