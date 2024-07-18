饒慶鈴拜會原民會新任主委曾智勇　盼中央地方緊密合作

▲饒慶鈴拜會原民會新任主委曾智勇。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

為積極爭取臺東縣原住民族各項建設及經費挹注，台東縣長饒慶鈴17日率縣府原民處長方銘總與各科科長，北上拜訪新任原住民族委員會曾智勇主委，除了向曾主委表恭賀之意，以及感謝原民會長久以來對於臺東的支持，也期盼未來中央與地方能更緊密配合，共同推動原民各項事務。

饒慶鈴特別贈送曾主委今年2024熱氣球嘉年華紀念衫及伴手禮，同時提到，臺東縣是全國原住民人口比例最高的縣市，感謝原住民族委員會支持臺東縣原住民各項業務推動，長久以來在原民教育文化、部落經濟、基礎建設、原保地及社福工作等的支持與經費資源挹注，近期重要計畫包括部落共管組織建置、原住民族土地部落共有機制、建構阿美族海洋文化學習基地等政策，且最近新核定臺東新增3站部落文健站，全縣核定站數達到109站，臺東縣政府都積極一同推動。

為推廣在地農特產品及原住民族特色產業，臺東縣政府攜手原住民族委員會，近年推動部落食尚、部落旅遊、工作假期及波浪屋商圈業者輔導。另外，也推動全臺第一個以部落遊程為主題的「台東部落食尚旅遊服務平台」，整合納入原民多元產業商品及部落旅遊上架，除傳承原民文化，也努力加強與世界南島語系國家的連結，並在文健站導入體適能、食療與懷舊創新課程。

此外，原民會公布今年PASIWALI原住民族國際音樂節將於11月23日、24日在臺東森林公園舉辦，饒縣長特別謝謝原民會對臺東的支持，也期盼中央地方繼續通力合作，讓臺東原住民族生活更好更幸福。

曾智勇也回應，肯定饒縣長及團隊的積極行動力，臺東縣近年快速成長，各項業務評比皆名列前茅，饒縣長也是首位拜訪原民會、討論業務的縣市首長，特別表達感謝與敬意。下週他也將前往臺東參加馬卡巴嗨藝術節及國際熱氣球嘉年華。另外，曾主委也期盼未來在臺東的PASIWALI原住民族國際音樂節，可以辦得更精彩、更多變化、更朝向國際化，共同推動臺灣原住民音樂及文化。