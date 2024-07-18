差點滅門！一家5口吃完晚餐全送急診　醫一看嚇：不是食物中毒

▲一家5口在家中用餐後，竟差點全部掛掉。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

大陸浙江省發生一起驚險中毒事件！溫州市一戶陳姓人家在家中聚餐時，陸續有人出現頭暈、嘔吐等症狀，紛紛被緊急送醫救治，經抽血檢驗發現，一家5口竟是一氧化碳中毒。

根據《廣談大灣網》報導，近日陳姓男子在家中使用瓦斯爐煮飯時，由於天氣實在太過炎熱，於是便將門窗緊閉開冷氣，沒想到吃完晚餐後，全家人半夜突然開始頭暈、噁心、嘔吐，緊急前往溫州市中西醫結合醫院就醫。

起初全家人還以為是食物中毒，血液檢驗結果發現，5人血液中的「一氧化碳血紅素」比起普通人高出12.8％，被醫師判定為「一氧化碳中毒」，所幸及時進行高壓氧治療後，一家5口已逐步康復。

對此，急診室醫師表示，當人體不慎吸入一氧化碳後，輕者會產生頭暈、頭痛、眼花、耳鳴、噁心、嘔吐等腦缺氧症狀，中度中毒則會出現臉潮紅、冒汗、無力、意識模糊或昏迷，嚴重甚至可能導致死亡。

醫師也提醒，民眾在使用瓦斯爐等燃氣設備時，應注意保持環境通風，若出現疑似一氧化碳中毒的跡象，請立即前往空氣流通的戶外場所，由於一氧化碳中毒可能會有延遲性腦病變的狀況，因此務必盡速就醫。

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