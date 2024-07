感冒鼻塞難呼吸？專科醫教你「關鍵一招」5分鐘改善！

▲感冒鼻塞症狀嚴重時,不僅難以呼吸,還會影響夜晚睡眠品質。(圖/取自付費網站,下同)

記者趙于婷/台北報導

最近氣溫變化多,感冒狀況也增加,而感冒和過敏不少人都會出現鼻塞問題,嚴重時更會影響日常睡眠和生活品質。針對感冒鼻塞、過敏鼻塞問題,專業耳鼻喉科醫師也特別分享日常改善方式,以及如何正確使用鼻噴劑等藥物來舒緩鼻塞症狀。

是感冒還是過敏性鼻炎?專科醫師科普常見鼻塞原因

耳鼻喉科主治醫師許瑛倢指出,鼻塞主要可以分成「感冒」和「鼻過敏」兩大部分。常見造成鼻塞的族群是因為感冒,鼻黏膜會因感染關係導致發炎充血;而另一種鼻過敏引起的鼻塞,是因患者接觸到過敏原,鼻粘膜腫脹伴隨鼻塞,就會有鼻涕多或分泌物多等問題,這也是臨床最常見的。

▲ 耳鼻喉科許瑛倢醫師指出,病毒感染引起的感冒,會導致鼻黏膜充血發炎而鼻塞。(圖/醫師提供)

值得留意的是,單就「鼻塞」這樣的單一症狀來看,很難判斷患者是過敏或是感冒。許瑛倢醫師也特別分析「感冒鼻塞」和「過敏性鼻炎」的差別。

1.感冒鼻塞:除了鼻塞之外還會有「咳嗽、喉嚨痛、發燒和黃鼻涕」等感冒症狀。

2.過敏性鼻炎:一樣會有鼻塞症狀,但如果是鼻過敏,病人可能同時會有「鼻水」很多的問題,且都是「清澈」的鼻水,另外還會有鼻子癢、眼睛癢等,也是臨床常見有過敏性鼻炎的症狀。

▲感冒鼻塞、咳嗽等症狀,讓人呼吸困難,影響日常生活。

老是鼻塞怎麼辦?5個方法舒緩因感冒、過敏引起的鼻塞

感冒鼻塞使人呼吸困難,有些人會選擇用嘴巴呼吸,然而用嘴巴呼吸容易增加呼吸道感染的風險,因此舒緩鼻塞顯得更重要。在舒緩鼻塞方面, 除了口服藥物之外,許瑛倢醫師也分享以下5項日常舒緩方式:

鼻塞舒緩方法1:使用鼻噴劑

鼻噴劑有「血管收縮劑」和「類固醇」兩種,血管收縮劑最常見的就是藍色歐治鼻,可快速幫助呼吸暢通,非常適合救急。類固醇鼻噴劑能有效緩解鼻過敏相關症狀,也是臨床上常見可安心使用的有效成分。需要規律使用,要3~4天以上才會有效果。

鼻塞舒緩方法2:熱敷鼻子

有鼻塞問題的民眾,除了吃藥和使用鼻噴劑之外,建議也可以用熱毛巾輕輕放在鼻子上熱敷,熱氣會幫助鼻腔粘膜縮小,有助呼吸暢通。

鼻塞舒緩方法3:呼吸熱蒸氣

若鼻塞時鼻涕擤不出來,這時可以裝一杯熱水,放在鼻子前面,利用蒸氣讓鼻腔分泌物沒那麼黏,增加呼吸道的溼度,有助排除鼻涕。

鼻塞舒緩方法4:遠離過敏原

日常要控制室內空氣品質,建議可使用空氣清淨機,對寵物毛髮過敏的部分,就要自己避免受到過敏原的刺激,小朋友睡覺的娃娃、抱枕、枕頭套和被套,要常常清潔。

鼻塞舒緩方法5:多喝水

感冒除了鼻塞,還會有喉嚨痛、喉嚨乾癢等問題,一定會建議要多喝溫水,水分攝取足夠,更有助鼻涕和痰的排出。

▲舒緩鼻塞可以透過使用鼻噴劑、熱敷鼻子等方式,來幫助呼吸暢通。

鼻塞引發的不適,就交給歐治鼻來幫助舒緩

想要快速緩解鼻塞,除了口服藥之外,可以使用鼻噴劑。許瑛倢醫師指出,藍色歐治鼻是血管收縮劑,鼻腔粘膜發炎會血管擴張,就會導致鼻塞,收縮劑就是讓血管收起來,所以噴完能快速見效,非常適合救急。藍色歐治鼻噴鼻液可急性緩解鼻塞症狀,有效止鼻水、藥效可達12小時。感冒鼻塞時使用,讓你不會因鼻塞而造成晚上失眠,或白天精神不濟無法專心上班上課。若是3~11歲的小朋友因過敏或感冒鼻塞困擾嚴重,建議可在諮詢專業藥師後,使用歐治鼻0.05%的低劑量版本鼻噴劑。

此外,歐治鼻直接作用於鼻腔黏膜,約在5分鐘內開始發揮效用,紓解鼻塞效果比口服去鼻塞藥物Pseudoephedrine 或 Phenylephrine的速度更快。口服藥物含有Pseudoephedrine 或 Phenylephrine的去鼻塞藥物約需30分鐘開始作用,因此在作用時間上,歐治鼻比口服去鼻塞藥物更快速。

許瑛倢醫師指出,若想要積極控制鼻過敏,則可以選用過敏性鼻炎專用的鼻噴劑,像是黃色歐治鼻,這類型的鼻噴劑並不是馬上噴,就馬上見效,通常會需要至少3~4天才會看見效果。因此需要提醒鼻過敏患者,使用時需要留意,不要覺得噴1、2天沒用就不再使用。

▲藍色歐治鼻噴鼻液0.1%,5分鐘快速緩解鼻塞症狀,有效止鼻水。

▲若經使用熱敷都不見鼻塞改善,可以選擇使用鼻噴劑,盡快舒緩鼻塞。

鼻塞經常是因為感冒和過敏引起的症狀,嚴重的鼻塞症狀不僅會影響睡眠品質,更進一步導致隔天上班上課的精神狀態也受到影響。日常除了可以使用熱敷鼻子、呼吸熱蒸氣的方式舒緩,建議也可以依年齡選擇合適劑量的歐治鼻鼻噴劑產品,幫助改善鼻塞。許瑛倢醫師也提醒,血管收縮類的鼻噴劑不能連續使用7天以上,需要依照仿單的用法用量。當鼻塞症狀持續超過7天,建議諮詢醫師。

使用前請詳閱說明書、警語與注意事項 如對歐治鼻系列產品有任何問題,請直接聯絡歐治鼻消費者服務專線 0800-212-259 英商葛蘭素史克消費保健用品股份有限公司台灣分公司台北市忠孝西路一段66號 24 樓

衛署藥輸字第021477/024654號/025186號/北市衛藥廣字第113010099號

Trade marks owned or licensed by Haleon ©2024 Haleon or Licensor PM-TW-OTRI-24-00003