發射彈道導彈、無人機　葉門武裝團體攻擊賓利一號、希俄斯獅子號

▲葉門武裝團體6月攻擊商船。（圖／路透社）

文／中央社

葉門武裝團體「青年運動」（Houthis）今天表示，他們發射彈道飛彈、動用無人機與裝有誘殺裝置的船隻，攻擊紅海和地中海上的3艘船隻，包括一艘油輪。

路透社報導，青年運動發言人薩里（Yahya Saree）表示，青年運動最新一波軍事行動，是針對以色列13日空襲加薩走廊南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）一事做出回應。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）治下的加薩走廊衛生部稱，以色列這次襲擊造成至少90名巴勒斯坦人死亡，另有300人受傷。

薩里在電視談話中表示，青年運動的目標是紅海上的精煉油運輸船「賓利一號」（Bentley I）和油輪「希俄斯獅子號」（Chios Lion）。

▲商船經過紅海、亞丁灣區域有被攻擊的風險。（圖／路透社）

他又說，青年運動與伊拉克的「伊斯蘭反抗軍」（Islamic Resistance）共同鎖定地中海上的「奧利維亞號」（Olvia）。路透社無法獨立核實「青年運動」所稱的攻擊事件。

今天稍早，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，在葉門紅海港口城市荷台達（Hodeidah）外海，有兩艘船隻遭到攻擊，其中一艘通報有受損。