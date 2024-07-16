　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

解除赴中禁團令協商破局　柯建銘槓藍委：中禁陸客來台有何辦法

▲▼立法院 朝野黨團協商 韓國瑜主持 柯建銘 傅崑萁出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲朝野協商是否解除赴中禁團令破局。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

交通部觀光署今年再次宣布禁止組團赴中國旅遊，讓國民黨和部份旅遊業者跳腳。針對國民黨團提出的「立即解除赴中禁團令」，今（16日）立法院召開朝野協商。藍委陳玉珍直言，整個金門觀光產業愁雲慘霧，應立即解除人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎三離島旅遊觀光，民進黨團總召柯建銘則說，中國不要中國觀光客來台灣有甚麼辦法？不要只會施壓台灣政府。最後協商無共識，立法院長韓國瑜裁示送院會處理。

陳玉珍表示，一方面台灣觀光業者都很希望可以解除赴陸禁團令，另一方面疫情過後金門地區觀光產業真的很慘，每一年損失新台幣30億台幣的產值，沒想到現在疫情過了都還沒恢復，各產業都受到連動，真的是愁雲慘霧！希望能開放陸客循小三通到金門、澎湖、馬祖觀光。

陳玉珍續指，現在兩岸關係如此緊繃，如果能開放都是有釋出善意的效果，如果能讓大陸相關單位知道台灣有釋出善意，這對兩岸往來是非常正面的，希望民進黨，民眾黨都能支持。

民眾黨立委林國成說，台灣民眾黨追求兩岸和平，如果開放陸客到離島旅遊，會有兩岸和平的契機，「民眾黨立場一定提升觀光，也在乎兩岸和平，台灣可以先拋出橄欖枝，中國人要不要來隨便他們嘛！我們要先釋出善意。」

不過，柯建銘則強調，針對陳玉珍說的，這是屬於兩岸的國安問題，是總統的題目，也不是民進黨團可以置喙的，他也不認為立法院的決議案可以主導政府政策。

柯建銘反問藍白立委，到底為何陸客不來？不希望本末倒置，中國不要中國觀光客來台灣有甚麼辦法？是2019年開始大陸禁掉個人旅遊來台，而且先前大陸又提出懲戒台獨的22條意見，情勢如此險峻大家不怕嗎？現在是他們對台灣有敵意，如果只要求台灣開放是不對的，問題是出在中國大陸，而不是台灣，應該倒過來建議中國大陸主動開放陸客。

韓國瑜眼見綠委洪申翰舉手要發言，也許是連兩天主持朝野協商加上國會清倉法案，相當疲倦，一時口誤稱「洪申翰」為「洪東翰」，但也立刻道歉，「對不起我真的頭昏了！」

洪申翰說，各國都面臨去中國的旅遊風險問題，絕不是只有台灣面臨而已，美國2023年曾提醒非必要不要前往中國，韓國近期也發出警示，從七月一號起入境中國可能被任意檢查手機跟拘捕，愛爾蘭也警告，中國會對個人發出禁令，禁止國人出境中國，加拿大政府也提醒國人去中國會有被任意執行當地法律的風險，務必謹慎，澳洲也有同樣的建議。

洪申翰說，這些警示都是因為中國會隨意拘捕外國人，這些顯然都不是只針對台灣、針對民進黨政府，但世界上的民主國家都在提醒他們的國人去中國的風險。

民進黨團總幹事吳思瑤指出，兩岸恢復觀光交流當然是彼此樂見，但陸方只開放旅遊到馬祖，卻不開放到金門，那問題在誰？「台灣是OPEN的，我們已經是橄欖樹不只是橄欖枝，不要只會施予台灣政府高度壓力。」

這時韓國瑜請陸委會副主委李麗珍發言回應。李麗珍則說，去年大陸開放人民出外旅遊，卻不包括到台灣，陸方還沒開放，但台灣總是希望展現善意，所以台灣在去年8月宣布開放陸客來台旅遊，並積極做各種準備，在9月已經做好各種接待陸客來的行政準備，現在唯一就是等陸方把台灣列入可以出境旅遊的名單當中，這樣台灣很快就可以實施。

李麗珍說，觀光署在大陸有派駐同仁，大家對陸客的意見都能做即時的溝通反映，呼籲陸方盡快開放陸客來台，台灣已經做好準備。

對於陸委會及綠委的發言，陳玉珍顯然不買帳。陳玉珍痛批，一直說去中國很危險，但應該是讓百姓想去自然會去，讓百姓自由選擇，難道去大陸沒辦法申請旅平險嗎？什麼事情都需要專案許可的話，是要鼓勵特權的存在嗎？講到國安議題，那也應該把整個台澎金馬海域鎖起來，反正去東南亞也可能被詐騙，每個人民應該要能有獨立自主去哪裡的選擇。

柯建銘反擊，不要假觀光之名讓中共統戰，不要倒果為因，造成這件事的是中國大陸，為什麼一直檢討台灣政府？最後，歷經一小時的協商破局，韓國瑜裁示送院會表決。
 

ET快訊
LIVE／可不可女店員「口水飲」遭求償450萬　賓利自撞前獅
「12頭身美少女」莎賓娜近況曝　臉蛋大爆改！網嚇：妳是誰
幼兒園監視器影像曝　狼師狡猾閃鏡頭
美到像AI！19歲啦啦隊女神確定來台　YT點閱破億
快訊／台版柬埔寨「S姊」　先遭判刑7年6月定讞
快訊／SJ晟敏結婚10年「升格當爸」！　喜曝寶寶胎名
可不可分店被搞倒！　「店員黑歷史」全被挖
學生環台28天　進彰化擱淺！嚴重傾斜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

地方制度法修法通過　4縣市下屆可多一名山地原住民議員

解除赴中禁團令協商破局　柯建銘槓藍委：中禁陸客來台有何辦法

蔣公銅像逐步拆？三軍儀隊撤出　決策參考西班牙多國拆雕像案例

美國會要查川普槍擊案　黃國昌諷「綠很熟悉」：在野時提的修法精神

北市嗆從沒為狼師案發言！　吳沛憶3點回應：把蔣萬安當寶貝卸責？

幼兒園監視器影像曝　狼師狡猾閃鏡頭、教育局調查慢半拍稱「沒畫面」

謝龍介盤點賴清德跳票紀錄！　選前健保點值承諾又成「芭樂票」

綠質疑「狼師案」柯文哲無作為　前社會局長：當時窮盡一切可能處理

三重警殉職撫卹金達2300萬？　侯友宜：盼中央從優撫卹

三重警執勤身亡竟不算殉職？　羅智強籲：警政署撫卹請從寬認定

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳　國防部：已完成耐熱訓練

23台哈雷+肌肉車淨車　罕見「百年紀念款道奇」現身

客人打烊前點餐！店員不爽徒手抓珍珠 可不可喊告

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

紅毛猩猩俐落擰毛巾　一家人逗趣對話全都錄

迷途柴犬被帶到派出所　警化身「狗保母」幫遛！

地方制度法修法通過　4縣市下屆可多一名山地原住民議員

解除赴中禁團令協商破局　柯建銘槓藍委：中禁陸客來台有何辦法

蔣公銅像逐步拆？三軍儀隊撤出　決策參考西班牙多國拆雕像案例

美國會要查川普槍擊案　黃國昌諷「綠很熟悉」：在野時提的修法精神

北市嗆從沒為狼師案發言！　吳沛憶3點回應：把蔣萬安當寶貝卸責？

幼兒園監視器影像曝　狼師狡猾閃鏡頭、教育局調查慢半拍稱「沒畫面」

謝龍介盤點賴清德跳票紀錄！　選前健保點值承諾又成「芭樂票」

綠質疑「狼師案」柯文哲無作為　前社會局長：當時窮盡一切可能處理

三重警殉職撫卹金達2300萬？　侯友宜：盼中央從優撫卹

三重警執勤身亡竟不算殉職？　羅智強籲：警政署撫卹請從寬認定

超多家長團購！幼教師曝「1小物」掛書包很危險：誰都能叫出名

「溴酸鹽」被驗到達歐盟上限　農夫山泉要香港消委會道歉

黃豪平批王少偉不敢認　明明愛許藍方　自己先洩漏婚期

訪問／萬能Key連中文繞口令都會！聞「灶腳大賽」承諾：把SHINee帶來

成人作《夏色四葉草》破15萬套衝暢銷榜！福利超滿陷姐姐溫柔鄉

Ozone挑戰攀岩分組賽　抱石拍時尚照成果超驚人

桃園懷舊甜點鋪！接地氣小平房吃「客家牛汶水」圓滾滾沾黑糖超Q

網購選錯尺寸！鈴噹寄來變「巨牛鈴」　大丹犬戴上臉沉重：能看？

山東南部有極端性降雨！　濟南迎大範圍降雨、局地暴雨

可不可女店員「吐口水手攪寒天」　新竹市衛生局緊急稽查

政治熱門新聞

詹江村爆：鄭文燦花千萬養冗員　王義川被提拔竟掏空桃園成罪人

鄭文燦母靈堂被爆地點違法　市府證實

民調／民進黨選後民調重挫4.3百分點　藍白支持度重返兩成大關

「319槍傷照」曝！　陳水扁：川普耳朵跟阿扁肚子都逃過一劫

川普冒險做2事　郭正亮：已超越黨派

海鯤潛艦將出塢並持續泊港測試 尚未進入海上測試

黃國昌用6頁談「反質詢」定義

民調／賴清德支持度止跌回升重返五成　年輕人支持度狂漲26百分點

幼兒園監視器影像曝　狼師狡猾閃鏡頭、教育局調查慢半拍稱「沒畫面」

偷改狼師案時間點？北市稱「誤植」

勞基法修正案三讀！　勞工65歲強制退休解禁

才爆幼兒園性侵案調查慢1年　吳沛憶再抓北市偷改調閱監視器時間點

北市幼兒園性侵案20童受害、600部犯案影片　事發一年「狼師還在教」

李孟諺、邱垂正缺席協商竟「沒向韓國瑜請假」　柯建銘也認不應該

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮賓利自撞！40歲前獅子會長拋飛亡

三重警殉職募款　新北警局長稱可領2300萬

日女大生「掀短裙」征服販賣機！20秒片吸780萬觀看

可不可女店員「徒手攪寒天」惡整客人　總部要告了

台灣最強高中生赴美打靶！突喊FxxK CHINA

陸正妹遊泰國遭分屍　34歲男澳門落網！

病毒大爆發！　全家都中鏢

可不可加料女店員慘了　恐賠450萬！

買不雅片改口　黃子佼翻法條求免責

恐有3颱趕進度！　時間曝光

蕭淑慎夫爆騙簽約硬上多次！　性感歌手淚訴始末

台灣最強高中生繼續開外掛！Twitch大神Kai買房給他住

蔡瑞雪半年掰了富二代男友！爆「豪門長輩反對」

三重警撫卹金初算僅80萬　遺孀留職停薪養4歲兒

雞蛋「最佳吃法」吸收率飆99%！營養師：一天要吃2到3顆

更多

最夯影音

更多

郭品超回山東尋根：血濃於水是真的！　感嘆「中國台灣只是身體歸宿」

資優生成「暗殺川普槍手」　車內、住處搜出爆裂物

差點沒錢出國比賽！寶來國中合唱團世界賽奪冠

90歲老兵為溫飽打工　1天募715萬送他退休

三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳　國防部：已完成耐熱訓練

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面