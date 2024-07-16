解除赴中禁團令協商破局　柯建銘槓藍委：中禁陸客來台有何辦法

▲朝野協商是否解除赴中禁團令破局。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

交通部觀光署今年再次宣布禁止組團赴中國旅遊，讓國民黨和部份旅遊業者跳腳。針對國民黨團提出的「立即解除赴中禁團令」，今（16日）立法院召開朝野協商。藍委陳玉珍直言，整個金門觀光產業愁雲慘霧，應立即解除人民組團赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎三離島旅遊觀光，民進黨團總召柯建銘則說，中國不要中國觀光客來台灣有甚麼辦法？不要只會施壓台灣政府。最後協商無共識，立法院長韓國瑜裁示送院會處理。

陳玉珍表示，一方面台灣觀光業者都很希望可以解除赴陸禁團令，另一方面疫情過後金門地區觀光產業真的很慘，每一年損失新台幣30億台幣的產值，沒想到現在疫情過了都還沒恢復，各產業都受到連動，真的是愁雲慘霧！希望能開放陸客循小三通到金門、澎湖、馬祖觀光。

陳玉珍續指，現在兩岸關係如此緊繃，如果能開放都是有釋出善意的效果，如果能讓大陸相關單位知道台灣有釋出善意，這對兩岸往來是非常正面的，希望民進黨，民眾黨都能支持。

民眾黨立委林國成說，台灣民眾黨追求兩岸和平，如果開放陸客到離島旅遊，會有兩岸和平的契機，「民眾黨立場一定提升觀光，也在乎兩岸和平，台灣可以先拋出橄欖枝，中國人要不要來隨便他們嘛！我們要先釋出善意。」

不過，柯建銘則強調，針對陳玉珍說的，這是屬於兩岸的國安問題，是總統的題目，也不是民進黨團可以置喙的，他也不認為立法院的決議案可以主導政府政策。

柯建銘反問藍白立委，到底為何陸客不來？不希望本末倒置，中國不要中國觀光客來台灣有甚麼辦法？是2019年開始大陸禁掉個人旅遊來台，而且先前大陸又提出懲戒台獨的22條意見，情勢如此險峻大家不怕嗎？現在是他們對台灣有敵意，如果只要求台灣開放是不對的，問題是出在中國大陸，而不是台灣，應該倒過來建議中國大陸主動開放陸客。

韓國瑜眼見綠委洪申翰舉手要發言，也許是連兩天主持朝野協商加上國會清倉法案，相當疲倦，一時口誤稱「洪申翰」為「洪東翰」，但也立刻道歉，「對不起我真的頭昏了！」

洪申翰說，各國都面臨去中國的旅遊風險問題，絕不是只有台灣面臨而已，美國2023年曾提醒非必要不要前往中國，韓國近期也發出警示，從七月一號起入境中國可能被任意檢查手機跟拘捕，愛爾蘭也警告，中國會對個人發出禁令，禁止國人出境中國，加拿大政府也提醒國人去中國會有被任意執行當地法律的風險，務必謹慎，澳洲也有同樣的建議。

洪申翰說，這些警示都是因為中國會隨意拘捕外國人，這些顯然都不是只針對台灣、針對民進黨政府，但世界上的民主國家都在提醒他們的國人去中國的風險。

民進黨團總幹事吳思瑤指出，兩岸恢復觀光交流當然是彼此樂見，但陸方只開放旅遊到馬祖，卻不開放到金門，那問題在誰？「台灣是OPEN的，我們已經是橄欖樹不只是橄欖枝，不要只會施予台灣政府高度壓力。」

這時韓國瑜請陸委會副主委李麗珍發言回應。李麗珍則說，去年大陸開放人民出外旅遊，卻不包括到台灣，陸方還沒開放，但台灣總是希望展現善意，所以台灣在去年8月宣布開放陸客來台旅遊，並積極做各種準備，在9月已經做好各種接待陸客來的行政準備，現在唯一就是等陸方把台灣列入可以出境旅遊的名單當中，這樣台灣很快就可以實施。

李麗珍說，觀光署在大陸有派駐同仁，大家對陸客的意見都能做即時的溝通反映，呼籲陸方盡快開放陸客來台，台灣已經做好準備。

對於陸委會及綠委的發言，陳玉珍顯然不買帳。陳玉珍痛批，一直說去中國很危險，但應該是讓百姓想去自然會去，讓百姓自由選擇，難道去大陸沒辦法申請旅平險嗎？什麼事情都需要專案許可的話，是要鼓勵特權的存在嗎？講到國安議題，那也應該把整個台澎金馬海域鎖起來，反正去東南亞也可能被詐騙，每個人民應該要能有獨立自主去哪裡的選擇。

柯建銘反擊，不要假觀光之名讓中共統戰，不要倒果為因，造成這件事的是中國大陸，為什麼一直檢討台灣政府？最後，歷經一小時的協商破局，韓國瑜裁示送院會表決。

