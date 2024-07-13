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社會 社會焦點 保障人權

三重賓士逆向飆撞！28歲警不幸殉職獨留妻兒　家中頓失經濟支柱

記者戴上容、陳韻如／新北報導

新北市三重厚德派出所巡邏車今(13日)凌晨執行巡邏勤務時，遭到一輛賓士車逆向衝撞，還波及到後方一輛多元計程車，造成1名28歲員警黃瑋震死亡、5人送醫。初步了解，黃員警專33期畢業，高雄人北上工作，已婚育有一名4歲兒子，是家中經濟支柱，沒想到卻遭遇橫禍，不幸喪命，讓家屬悲痛不已。

▲▼ 三重警遭賓士車逆向飆撞，28歲員警黃瑋震殉職 。（圖／翻攝黃員臉書）

▲▼三重警車遭賓士車逆向飆撞，28歲員警黃瑋震殉職。（圖／翻攝黃員臉書）

▲▼ 三重警遭賓士車逆向飆撞，28歲員警黃瑋震殉職 。（圖／翻攝黃員臉書）

透過畫面可以看到，當時警車在正義北路與龍門路口停等紅燈，而此時突然一輛賓士逆向高速駛來，直接對撞警車，還波及到後方一輛多元計程車，猛烈撞擊力道導致警車當場噴飛至騎樓下，且車頭幾乎全毀，警車副駕駛黃員右胸疼痛、右大腿骨折，緊急送醫後失去生命跡象，經搶救後仍宣告不治；另還有5人分別受輕重傷送醫救治。

初步了解，黃員為高雄人，警專33期畢業，在北部服務多年，2017年迄今共記功4次，嘉獎437支， 2020年結婚後育有一名4歲兒子，是家中經濟支柱，不料卻遭遇橫禍不幸殉職，目前警方已通知家屬，並報請檢方相驗釐清死因。

▲▼ 三重賓士對撞警車，副駕員警慘死 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼三重賓士對撞警車，副駕員警慘死。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 三重賓士對撞警車，副駕員警慘死 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼三重死亡車禍駕駛。（圖／民眾提供）

▲肇事的賓士車駕駛。（圖／民眾提供）

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