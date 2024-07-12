汐止大湖科學園區大樓火警！狂冒恐怖黑煙　7人受困獲救

▲▼ 汐止科學園區驚傳火警 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市汐止區康寧街169巷內的大湖科技園區，今（12）日清晨近6時許發生一起火警，一棟13層建物，8樓突然竄出濃密黑煙，近百名的警消到場後，緊急疏散4男3女，搶救1小時後火勢得到控制，未有人員傷亡，目前正處理殘火、持續排煙，詳細起火原因尚待進一步釐清。

新北消防局清晨5時57分獲報，報案人指稱汐止區康寧街一棟13層建物，8樓處竄出濃密黑煙後，屋內2人隨即拿起滅火器滅火，未料火勢過大，2人驚慌逃出，之後屋內還疑似傳來爆炸聲響。新北消防局一共派遣42輛車、92名人員前往救援。

消防人員趕抵現場後，隨即佈線搶救，順利疏散4男3女，而火勢也於7時21分得到控制，燃燒面積約30平方公尺，目前正在進行排煙作業。具體燃燒物品尚待調查中。詳細起火原因仍待進一步調查。





新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示：平時應定期檢查電氣之安全，加強用火用電安全管理並提高警覺，盡量避免使用老化或損壞的電器，不要超負荷使用插座，以避免火災發生造成生命財產損失，如發現火災或異常情況，應立刻撥打119通報，讓緊急救援的能量第一時間能到場協助。



