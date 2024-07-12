　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉地下匯兌217億！　88會館郭哲敏遭裁定延押禁見2個月

▲郭哲敏、張旭昇 。（圖／記者黃哲民攝，下同）

▲88會館負責人郭哲敏遭裁定延押禁見2月。（圖／記者黃哲民攝）

記者莊智勝／台北報導

台北市88會館負責人郭哲敏涉及洗錢、組織犯罪等相關案件，新北地院4月裁定郭以5000萬元交保，並輔以電子腳環監控，檢方抗告成功，新北地院5月7日裁定續行羈押禁見5天，同月12日起延押2月。今羈押期限將屆，合議庭認為郭犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串證之虞，裁定自今(12日)起延押禁見2月。

被稱為「洗錢大亨」郭哲敏，因經營地下博弈網站「包網平臺」，以及地下匯兌洗錢，將自己或詐團的不法獲利匯回台灣躲避官方查緝，集團洗錢約台幣217億元，郭從中獲利約1.2億元，用來購買不動產、名畫或跑車，遭檢方偵辦。全案又因時任警政署政風室主任黃錦秋與新北地檢署檢察官王涂芝捲入後，引發外界矚目。

但郭哲敏在檢警2022年11月發動搜索約談前離境，最後逃亡海外遭通緝。調查局與刑事局駐外人員掌握郭男常在泰國、馬來西亞與日本3地往返，2023年7月會同泰國官方拘提郭男，隔月（8月）10日將郭男重兵押解，從曼谷搭機返回台灣。郭男返台後隨即遭到羈押禁見，檢方在今年3月間提起公訴。

郭哲敏經羈押多日後，於4月下旬提出聲請，或新北地院裁准5000萬元交保，限制住居，限制出境出海，並配戴電子腳鐐監控；同案被告張旭昇也獲得30萬元交保。新北檢不服，提出抗告，建請高等法院撤銷2人交保裁定，或增加交保金為郭男2億元以上、張男700萬元以上，並讓張男也配戴電子腳環防逃。

案經高院發回更裁後，新北地院5月7日認為郭哲敏有逃亡、串證之虞，裁定續押5天，並於同月12日裁定羈押禁見2個月。今羈押期限將屆滿，合議庭仍認為郭涉嫌重大，裁定今起延押禁見2月。

ET快訊
4類人恐最缺B群！　這罐是「提神or助眠」一圖秒判斷
拜登又口誤！直喊「烏克蘭總統普丁」　澤倫斯基一旁超尷尬
林靖恩近20年沒回老家！　鄰居曝：聊天雞同鴨講
快訊／新竹市警涉幫民代抽罰單　21名官警聲押
鄭文燦最大麻煩是「綠營執政」　媒體人嘆：喊迫害恐沒人理
《全明星》女星認「星巴克」兼職　悄關IG曝困境

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

涉地下匯兌217億！　88會館郭哲敏遭裁定延押禁見2個月

台北男吸毒家暴「只想自己爽」　全家苦求重判：別讓他返家

快訊／高雄廢棄物處理場大火！焦黑濃煙狂竄　警消射水搶救中

快訊／新竹市警涉幫民代抽罰單　檢調大搜索聲押21名官警

林靖恩近20年沒回老家！　鄰居曝：聊天雞同鴨講感覺不同維度

台東名廟「天貺節」開完天門凌晨就起火！　粉專小編曝神蹟

林士傑命案「槍手」疑外來勢力　可能有共犯

鄭文燦涉貪被收押「祕書LINE訊息成主因」　7天斷政治路

鄭文燦早知偵辦內容「我的電話不乾淨」　監聽員被打招呼

北市大掃黑！　酒店妹「美腿排排站」被檢

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

爺孫戀林靖恩深夜偷外送　蹲路邊吃被逮喊：肚子餓

韓國小學生不認識利特.神童　直言SJ：像脫口秀藝人XD

台中男應徵工作遭拘禁　被囚5天衝派出所求救！

六福村讓夏天不一Young！　《部落狂歡-島嶼樂浪》讓你從早HIGH到晚

貓半夜不睡精力旺盛怎麼辦？　媽自製「紙箱玩具」放電成功

披99號！張育成加盟富邦悍將　簽史上最大約3.5年9250萬

涉地下匯兌217億！　88會館郭哲敏遭裁定延押禁見2個月

台北男吸毒家暴「只想自己爽」　全家苦求重判：別讓他返家

快訊／高雄廢棄物處理場大火！焦黑濃煙狂竄　警消射水搶救中

快訊／新竹市警涉幫民代抽罰單　檢調大搜索聲押21名官警

林靖恩近20年沒回老家！　鄰居曝：聊天雞同鴨講感覺不同維度

台東名廟「天貺節」開完天門凌晨就起火！　粉專小編曝神蹟

林士傑命案「槍手」疑外來勢力　可能有共犯

鄭文燦涉貪被收押「祕書LINE訊息成主因」　7天斷政治路

鄭文燦早知偵辦內容「我的電話不乾淨」　監聽員被打招呼

北市大掃黑！　酒店妹「美腿排排站」被檢

颱風最快下周一生成！專家：一個帶著一個　可能路徑出爐

涉地下匯兌217億！　88會館郭哲敏遭裁定延押禁見2個月

嘉基急診團隊　奪2024年超音波競賽冠軍

台灣穿山甲又生了！　布拉格動物園宣布「潤喉糖」晉升二寶媽

台北男吸毒家暴「只想自己爽」　全家苦求重判：別讓他返家

成人展員工爆「常被要公關票」！蔡阿嘎急PO VIP截圖：我都自己買

女兒還沒升六年級「身高逼近170邊緣」　宋哥上網求不長高秘方！

嘉科實中免試入學分發報到率100%　5A以上學生10多位

快訊／高雄廢棄物處理場大火！焦黑濃煙狂竄　警消射水搶救中

TOYOTA入門休旅即將大改款！比Yaris Cross更便宜　油耗有望破30km／L

陸屁孩人孔蓋放火「全身屎被炸飛」

社會熱門新聞

30人酒駕姓名、照片公布

鄭文燦早知偵辦內容「我的電話不乾淨」　監聽員被打招呼

槍手伏擊吳明達後投案　穿Prada移送地檢署

北市街頭槍擊「10天掃黑」　警局長率隊突檢酒店

即／開5槍伏擊吳明達！33歲男遭羈押禁見

鄭文燦被收押　祕書LINE訊息成主因

即／鄭文燦到桃園看守所了　編號2350準備吃4菜1湯

林靖恩10年未回阿嬤家　鄰居常看到她閒晃

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

塔位換「風水寶地」被拒　他砸墓棺拉出遺骨

即／台東翁「吃醋殺女友」　檢聲請羈押獲准

彰化晚上8點送肉粽「1次3小時」惹民怨

桃園夫妻雙亡相驗查死因　小兄妹以為爸媽睡著了

林姿妙涉貪　前處長再被傳喚

更多熱門

相關新聞

超跑騙局狂詐被打斷腿！洗錢大亨「背鍋」真相曝

超跑騙局狂詐被打斷腿！洗錢大亨「背鍋」真相曝

真相曝！綽號「小明」的88會館負責人郭哲敏，昔小弟李冠濰遭控以一車多賣、買空賣空方式吸金詐騙，李稱錢都被小明拿走，被害人提告詐欺獲不起訴向高檢署聲請再議，案子發回續查。士林地檢署經1年縝密調查後，將主嫌李冠濰、郭政德、劉峻岫依違反銀行法等罪起訴；百億總裁莊周文、網紅前夫張旭昇等11人獲不起訴。

洗錢大亨交保遭撤銷　提抗告被駁回

洗錢大亨交保遭撤銷　提抗告被駁回

快訊／檢察官出入「88會館」受無償招待　監院糾正法務部、新北地檢

快訊／檢察官出入「88會館」受無償招待　監院糾正法務部、新北地檢

黃國昌挨告誹謗獲不起訴 ！　嗆「認證鄭文燦與黑金共舞」

黃國昌挨告誹謗獲不起訴 ！　嗆「認證鄭文燦與黑金共舞」

即／洗錢大亨郭哲敏收押！法官認有逃亡之虞

即／洗錢大亨郭哲敏收押！法官認有逃亡之虞

關鍵字：

88會館郭哲敏地下匯兌

讀者迴響

熱門新聞

鄭文燦串證收押　他喊：某市長也一樣...但都沒被羈押

30人酒駕姓名、照片公布

快訊／00:37花蓮近海規模4.5地震　最大震度3級

即／恐怖黑心商　鵝肉竟冷凍14年還在賣

現在年輕人都打「6.」　意思傻眼了！萬人吵翻

求明牌睡墓地！他中獎千萬「問1句」...竟意外身亡

Kim曬Nico泳裝照　被抓包「修到欄杆歪掉」回答超懂生存

鄭文燦早知偵辦內容「我的電話不乾淨」　監聽員被打招呼

ETF搶翻天！　006208明起暫停初級市場申購

太常被搭訕！日甜美正妹果斷剃髮

《全明星》林玉書認「到星巴克兼職」　零戲份悄關IG

槍手伏擊吳明達後投案　穿Prada移送地檢署

鄭文燦最大麻煩是綠營執政！媒體人：只能自己吞

鄭文燦進看守所　他曝「先確認肛門」：出來會瘦一圈

佩佩站老街自拍「後方現詭異臉」自我安慰：一定是面具

更多

最夯影音

更多

林靖恩深夜偷外送餐點　坐路邊吃被逮喊：肚子餓

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

林靖恩走進社區偷外送　訂餐哥跟她擦身一臉懵

爺孫戀林靖恩深夜偷外送　蹲路邊吃被逮喊：肚子餓

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面