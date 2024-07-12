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快訊／00:37花蓮近海規模4.5地震　最大震度3級

▲▼快訊／00:37花蓮近海規模4.5地震　最大震度3級。（圖／氣象署）

記者鄒鎮宇／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天凌晨零時37分花蓮縣近海發生芮氏規模4.5地震，震央在花蓮縣政府北北東方18.7公里處，深度31.1公里，屬於淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為3級，出現在花蓮縣太魯閣、南投縣合歡山。

根據氣象署測報資料，震度3級地區為花蓮縣、南投縣，震度2級地區為宜蘭縣、台中市、新竹縣，震度1級地區為桃園市、苗栗縣、新北市、嘉義縣、彰化縣、台東縣、雲林縣、嘉義市。

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資料來源：氣象署

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