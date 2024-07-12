台積電德國建廠、輝能科技前進法國　林佳龍：歐盟對台灣的支持力道越來越大





▲外交部長林佳龍表示，歐盟對台灣的支持力道越來越大。（圖／翻攝林佳龍臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

外交部長林佳龍11日在外交部大禮堂頒贈「睦誼外交獎章」給即將離任的歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）。林佳龍表示，這五年來，歐盟對台灣的支持力道越來越大，他也祝福高哲夫能帶著在台灣的美好回憶前往下一站，相信台灣與歐盟的情誼會持續前進。

來自波蘭的高哲夫是在2019年9月抵台到任，五年來積極提升歐盟對台灣及台海情勢的關注及瞭解，並促進台歐盟在人權、性平、環境永續等各領域的交流合作。

同時，他也透過舉辦「投資歐盟論壇」、「歐盟半導體產業投資合作論壇」等活動，為雙邊產業創造對話平台、拓展經貿投資合作機會，對深化台歐盟互惠互利的實質夥伴關係貢獻卓著。2021年，歐盟對外事務部也發表「歐盟印太合作戰略」確定台灣為歐盟理念相近的合作夥伴。

▲▼外交部長林佳龍頒贈「睦誼外交獎章」給即將離任的歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）。

對於獲頒「睦誼外交獎章」，高哲夫也特別感謝林佳龍的肯定，他表示，透過台歐盟共同的努力，雙邊貿易投資額已創歷史新高。此外，歐盟持續提升對台灣的關注，也更加瞭解台灣是自由民主發展及社會多元開放的象徵，他將永遠懷念台灣這座美麗之島（Ilha Formosa），也希望台歐盟持續深化彼此友好的夥伴關係。

為表彰高哲夫駐台5年期間致力推動台歐盟在各項領域的交流與合作，林佳龍除了親自頒贈「睦誼外交獎章」給高哲夫外，11日深夜也透過臉書發文表示，台灣與歐盟擁有共同的價值觀，也是彼此重要的貿易夥伴。

林佳龍指出，科技產業紛紛在歐盟拓展，像是台積電宣布在德國建立新工廠、輝能科技也將在法國建立「超級工廠」。

對於台歐關係的持續發展，林佳龍也強調，近年來台歐關係已達最高點，相信未來，我們能在共享民主自由的理念下，共同建立世界的和平與繁榮。