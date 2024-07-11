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社會 社會焦點 保障人權

桃園養生館藏10名外籍女暗營色情　男客見警急喊：我有穿衣服

▲▼查獲應召女子11人及男客3人。（圖／桃園警分局提供）

▲警方查獲養生館雇用泰、越籍女子從事性交易。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

28歲張姓男子開設按摩養生館為名實則雇用泰籍、越籍及本國女子從事賣淫，並以半套2000元，全套3000元廣召男客。桃園警方分局經過連日監控蒐證，昨晚對張男的2家養生館同時查緝，共查獲應召女子11名及客人3名，男客見員警衝進來，嚇得頻喊自己有穿衣服，員警將所有人帶返所內，依法移請偵辦。

▲警方查獲養生館雇用泰、越籍女子從事性交易。（圖／桃園警分局提供）

▲▼查獲應召女子11人及男客3人。（圖／桃園警分局提供）

▲▼查獲應召女子11人及男客3人。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局行政組執行「靖黃專案」取締成效，發現張姓業者經營6家養生館，並有多次遭取締妨害風化案件的紀錄。分局行政組與轄區景福派出所共組專案小組，針對該業者所經營之養生館進行監控蒐證。

專案人員發現其中桃園區民權路兩家養生館近日有多名外籍女子頻繁出入，有暗中經營色情之情況，對男客以半套2000元，全套3000元進行性交易，經完成蒐證於10日19時許，同時對兩處養生館進行查緝，便衣員警趁員工戒心鬆懈的機會同時衝入查緝，兩處店家共查獲應召女子11名(泰國籍7名、越南籍3名、本國籍1名)及客人3名，客人見到員警衝進來，嚇得頻喊自己有穿衣服，員警將所有人帶返所內，依法移請偵辦。

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