海洋產業鏈人才培育需要永續　林岱樺催生高雄設立海事產學專班

▲立委林岱樺催生海事產學專班，讓對海事有興趣的高雄學子可提早接觸基礎知識。（圖／林岱樺辦公室，下同）

政治中心／台北報導

高雄立委林岱樺表示，半導體與AI產業之所以受到矚目，是因為其多元運用所帶來的前瞻性與商機，但較鮮為人知的是，海事產業鏈也同樣具有多元商機與永續性，她正在與相關單位討論設立高雄海事產學專班的可能性，將比照中油等國營事業的產學專班模式，讓對海事有興趣的高雄學子們，都可以提早接觸海事職群的基礎知識。

在林岱樺的推動促成下，由高雄市教育局主辦、前鎮中學協辦的「高國中學習階段職業試探－海事職群產學參訪」活動，9日在高雄科技大學登場，邀請了對海事學群有興趣的國高中生與家長們參加，共同認識海洋產業鏈。

林岱樺表示，海事產業鏈也同樣具有多元商機與永續性，無論是海洋觀光還是遠洋貿易，從船上的船長、船員，到港口的引水人，都需要大量海事人才。

林岱樺指出，目前主要推動的是商船的海事人才培育，不僅職業永續性與薪資所得都很可觀，對家長們最在乎的船員安全也有保障，現在的科技也能讓船員出航後，與家人保持聯繫，讓船員的家人們都能夠放心。

另外，林岱樺也表示，她正在與相關單位討論海事產學專班的可能性，將比照中油等國營事業的產學專班模式，讓對海事有興趣的學子們，都可以提早接觸海事職群的基礎知識。

對於此次的「高國中學習階段職業試探－海事職群產學參訪」活動，擔任講師的高科大航運技術系主任黃振邦表示，海事產業不僅前途無量，在幾十年內也是無可取代的。同樣也是講師之一的高科大輪機工程系主任楊春陵則表示，台灣作為海島國家，不能沒有海洋人才。他們都希望透過這系列教育活動，讓更多學生與家長瞭解海事產業，幫助台灣的海洋產業更加茁壯。

高雄市政府教育局主任秘書歐素雯也指出，高雄是一個港都，海運產業人才在高雄是不可或缺的，高雄學子加入海運產業也有地利之便，未來教育局還會實施一系列的海洋海運職業宣導，讓家長、學生更認識這個領域，十分感謝林岱樺委員對海事教育知識的重視，並協助促成這系列教育活動。