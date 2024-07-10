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竹苗區5A上不了第1志願！新竹老師解析入學門檻：問題在學校太少

竹中,新竹高中,國立新竹高級中學（圖／翻攝竹中校史館）

▲今年竹中維持5A6+門檻，在地考生擠破頭。（圖／翻攝竹中校史館）


記者楊惠琪／台北報導

高中免試入學昨天放榜，全國錄取率達99.38%，但竹苗區考生因學校數少，競爭格外激烈，有新竹家長抱怨，孩子國中會考考5A也上不了第一志願竹中、竹女或竹科實中。地理粉專「翻轉地理教室」指出，竹女往年都要5A4+、竹中要5A6+才能上，竹科實中更是沒有5A10+作文5級分上不了，所以「竹中、竹女本來就不是5A就能上」。

「翻轉地理教室」指出，新竹地區的高中職不但少，非新竹市區的學校位置也相當分散，學生通勤上學車程就超過半小時以上。因此，早在免試入學第一年，光是5A也上不了竹中、竹女，竹女基本上大多要5A4+、竹中則是5A6+，竹科實中沒有5A10+作文5級分上不了。

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針對新竹家長抱怨竹苗區會考的積分方式與基北區不同，「翻轉地理教室」指出，竹苗區採用「3等4標示」（A得6分、B得4分、C得2分），對於部分「區段的頭」是有些不公。例如4A的頭（4A8+1B++），總錯題數一定比5A0+來的少，但排序比5A0+還後面，但相對的，4A8+1B++的成績，在基北區可以上板橋高中，甚至到成功高中，3A、2A也有不錯的學校能選。但在新竹，普通科的選擇卻很少。

一名新竹中學教師指出，基北區會考分數換算是採積分制，依據A++、A+、A、B++、B+、B、C分別拿到7、6、5、4、3、2、1分。竹苗區則是採「3等4標示」，3等指分A精熟、B基礎、C待加強，又在精熟加上A++、A+、及基礎加上B++、B+等4種標示，A得 6 分、B得4分、C得2分，先比總積分，再比+號個數。

該名中學教師說，國中會考剛上路時，全國15個招生區均採用「3等4標示」，後來因為學生競爭激烈，分不出高下，基北區、高雄區才發展出7種級分的積分制。

該名老師指出，新竹縣市總共只有10所公立高中，竹苗地區每年1.3萬多名考生，必須實力在前3分之1者，才有機會擠進公立高中，如果住在新竹市區，考上新竹縣北邊的湖口高中，光是單程通勤就要至少40分鐘起跳，所以近幾年有不少竹科家長，因經濟能力較好，寧可讓孩子就讀基北區學校，搭高鐵通勤上下學。

該名老師也說，學校數過少且分散，已經是新竹地區升學長年的問題，加上近年高分群考生競爭激烈，名校錄取門檻也不斷上升，要解決此問題，只能朝增班、新設高中著手，此外，會考積分也應比照基北區，採用基北區的積分換算方式，較能應付現況選才。

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