2歲童玩鑰匙反鎖車內！2寶爸媽急壞 　暖警喊「別怕」破窗救人

▲桃園一對年輕夫婦用餐後，2歲兒子誤將自己反鎖車內。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一對2寶吳姓夫妻晚上用餐後，2歲兒子把玩車鑰匙後反鎖車內，讓這對夫妻急得報警請求協助。警方到場後先安撫男童「別怕」，再以警棍將駕駛座車窗擊破，順利救出男童。

▲▼員警持警棍破窗救出幼童。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局中壢派出所日前晚間10時許接獲報案，1名2歲的小男童因為把玩車鑰匙，將自己反鎖在車內，員警接獲報案後立刻趕到復興路，原來是因為35歲的吳姓爸爸和太太用完餐要離開，便先將較活潑的哥哥抱上車，同時也擔心2歲的哥哥自行下車發生危險，便順手把車門關上，沒想到聰明的哥哥眼明手快，趁爸爸一轉身，馬上就抓起爸爸放在座椅上的汽車遙控器把玩，「嗶」一聲就把自己鎖在車內，並不是故意將小朋友單獨留在車內，讓這對2寶夫妻急得報警請求協助。

警員宋建隆、楊明諺、馮國軒向吳父確認後，宋建隆當即以警棍將駕駛座車窗擊破，過程中也安撫小男童「別怕」，順利的打開車門，這對年輕的夫妻也不斷向警方道謝。中壢分局呼籲民眾，依據道路交通管理處罰條例第31條規定，駕駛人如將6歲以下或需要特別看護之兒童，單獨留置於車內者，須處駕駛人新臺幣3,000元罰鍰，並須施以四小時道路交通安全講習。